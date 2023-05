Plan de préservation de l’Eau

Annoncé depuis déjà quelques mois, le niveau de remplissage des retenues collinaires n’a cessé de diminuer et les dernières petites pluies retardataires de la saison n’ont pas été suffisantes pour nettement améliorer la situation. Combani est à 47,1 % de sa capacité alors que Dzoumogné est passée en dessous de la barre des 30 % (en comparaison de 2022, respectivement contre 97,1 % et 98,5 %).

Les prévisions météorologiques confirmant le caractère chaud et sec du climat à venir, il ne pourra être question d’une quelconque et miraculeuse amélioration.

Un dispositif de tours d’eau passant à 3 coupures hebdomadaires

Au regard de la situation globale, de son caractère exceptionnel et des éléments précités, le Comité de suivi de la ressource en eau, présidé par le préfet, a donc décidé renforcer les rotations de coupures du réseau d’eau potable, entre 17h et 7h (J+1), entre villages et communes à partir du lundi 22 mai prochain (voir calendrier, ci-joint).

« L’enjeu est de s’adapter collectivement avec de nombreuses mesures alternatives et complémentaires, tant sur le plan de la distribution que sur l’augmentation de la ressource : fourniture et implantation d’osmoseurs de moyenne ou de grande capacité, développement de la capacité de l’usine de désalement, implantation de cuves dans les établissements scolaires et de santé, distribution de kits d’économie d’eau, contrôle des prix de l’eau embouteillée et travail avec les importateurs sur les approvisionnements … » déclare la Préfecture.

Une intensification croissante

Ce phénomène de sécheresse étant étudier quotidiennement par les autorités compétentes, il est prévoir une restriction progressivement plus importante, dès la 1ère quinzaine de juin prochain, portant sur l’ensemble de nos communes, passant à 4 coupures hebdomadaires

Dans cette prise de conscience, responsabilité et participation de tous, « il est impératif d’adopter les bons gestes — arrosage par récupération des eaux de pluie, gestes du quotidien, strict respect de l’arrêté préfectoral, non nettoyage de voitures, des façades… ».

« Le préfet ainsi que l’ensemble du Comité de suivi de la ressource en eau remercient la population, et rappellent le caractère indispensable de ne pas opposer les usages et de faire participer chacun à cet effort collectif ».