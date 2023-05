L’agenda loisirs du week-end : un programme chargé…des soirées, en passant par la fête de la tortue pour finir au ciné et plein d’autres choses

Vendredi 12 mai

– A partir de 18h : au Makwe à Tsararano – Dj set, concerts, percussions, live – Bal Poussière C.C & co ; Coudje & co ; Dj Simon. Une belle soirée en perspective…

– Cinéma Alpa Joe : 19h – Les Gardiens de la Galaxie 3

Samedi 13 mai

– De 8h à 14h : La ville de Mamoudzou organise la 6ème édition de la Foire agricole et artisanale de Kaweni ce samedi 13 mai 2023 sur la place SPPM de 08h à 14h.

Venez découvrir les produits locaux, sculptures sur bois, bijoux, textiles, plantes ainsi que les produits artisanaux issus du savoir-faire local. Cette foire intervient dans le cadre du dispositif ANRU

– A partir de 8h30 : La ville de Mamoudzou organise la 2ème édition de « La journée du Vivre-Ensemble » ce samedi 13 mai à la MJC de Mamoudzou à partir de 08h30. Cette année, une conférence-débat « Malézi » portera sur la thématique de la relation parents-enfants et l’apprentissage de la citoyenneté.

– A partir de 9h : La fête de la tortue à Mtsamboro

La Fête de la Tortue est une journée de restitution du projet Nia Moja, projet qui vise à former des ambassadeurs de protection de l’environnement. Ce sera un moment de fête et de sensibilisation pour mettre en avant la tortue marine en tant qu’animal emblématique de Mayotte.

contact@oulangananyamba.com

– De 9h à 16h : Nuit Européenne des Musées

Pour cette nouvelle édition, le MuMA vous invite au sein du Jardin de la Résidence des gouverneurs, exceptionnellement ouvert au public le samedi 13 mai 2023. Un évènement pour valoriser les travaux d’une classe d’élève, réalisés dans le cadre du projet « La Classe, L’œuvre ». Pour cette 19ème édition, le Musée de Mayotte, avec Maypat Culture, proposent une immersion dans le paradigme des savoir-faire de la broderie mahoraise : le tshandaruwa.

Le MuMA vous propose de vous initier aux techniques de la broderie petakufe et petadamba en compagnie des brodeuses de Maypat Culture. Ateliers de découverte et d’apprentissage de la broderie mahoraise ouverts au grand public. Une conférence autour de deux techniques de broderie : le « petakufe » et le « petadamba » sera animée par Halime Eddine EL HADJI MADI MDAHOMA, enquêteur-collecteur au MuMA.

Enfin, une exposition inédite mettra en avant quelques pièces issues des collections du MuMA ainsi que des pièces privées, témoignant d’un savoir-faire local ainsi que l’usage de différentes techniques de broderie.

Pour toute information concernant ce programme, contactez le 02.69.66.17.37 ou sur museedemayotte@cg976.fr

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ». Ci-contre la planification pour le week-end. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– A partir de 10h : Finale super coupe de Mayotte

Samedi 13 mai, le Stade Municipal de Sada accueille les matches de la Super Coupe 2023 de Mayotte.

– A partir de 18h : Le Moya – Restaurant, Lounge bar à côté du collège de Labattoir

Mayana By Night revient en force après ses quelques années d’absences et vous présente son nouveau concept. Au programme : Show Mix avec 8 Dj différents qui viendront représenter tous les gros collectifs électro de l’île. Tapas, Snack et Bar à Cocktail seront disponibles durant le Before ; Stand location Chicha ; Body Painting ; Mapping

Entrée : 10€ prévente en ligne sur Weezevent ; 15€ sur place. Les tickets prévente en ligne pour la soirée sont disponibles ici

Mail : kamoulairwan@gmail.com – Tel : 06.39.10.72.48

– 19h30 : Pôle culturel de Chirongui « Faction » Compagnie 3.0 – Edith Chateau la Réunion & Cie Tché-Za Comores – Danse – durée 50 min – sur réservation.

En 2018, Edith CHATEAU et Salim M’ZE HAMADI MOISSI se rencontrent lors du festival MITSAKA à Tamatave lors de leurs diffusions respectives. Naît à cette occasion l’envie de croiser leurs univers, leurs sensibilités de mouvements et leurs approches du corps … L’énergie d’un Krump statique, puissant et personnel à Salim, relié à la fluidité, à la circulation de la danse contemporaine. Le projet « Faction » s’est construit avec les aléas du contexte sanitaire, d’un travail en distanciel entre les îles de l’Océan Indien pendant toute l’année 2021.

– A partir de 20h30 : La Forge Tsingoni : Route nationale M’ROALÉ – Les amoureux de la bonne musique venez passer un bon moment ce week-end. Concert live Ngongo Junior et le groupe Rauyaume du Kongo (Afrobeat ; soukous ; rumba ; reggae)

Entrée 10€

Dimanche 14 mai

– De 9h30 à 15h : Journée découverte distillation d’Ylang-Ylang à Combani ; exploitation agricole Malavounie Mahoraise Malavounie. De la cueillette des fleurs à l’extraction de l’huile essentielle. Atelier tressage (feuilles de coco confection de Paniers). Café cannelle, jus, repas du midi. Visite de l’exploitation, vente de produits. Tarif : 45 € adulte ; 25€ enfant, moins de 6 ans gratuit

Réservation uniquement par téléphone – Aurore 06.39.67.29.73

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 13 mai à 10h : Les Gardiens de la Galaxie 3

13h : Super Mario Bros, le film

15h : L’Exorciste du Vatican

19h : Evil Dead Rise

Dimanche 14 mai à 10h : Super Mario Bros, le film

13h : Evil Dead Rise

15h : Les Gardiens de la Galaxie 3

19h : Notre tout petit petit mariage

