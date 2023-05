Bilan de l’opération Shikandra

Concernant la protection des frontières 341 kwassas ont été détectés et 221 kwassas interceptés du 01/01/2023 au 30/04/2023 contre respectivement 228 et 163 à la même période l’année dernière; soit une hausse de 49% pour les détections et de 36% pour les interceptions. Ce sont ainsi 65 % des kwassas détectés qui ont été interceptés.