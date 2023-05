Les premières récoltes de vanille sont là

Par l’odeur alléchée… C’est ainsi que nous retrouvons Zaïnaba Ibrahima, unique trieuse chez Saveurs et Senteurs, association qui a relancé et pleinement professionnalisé la filière de la Vanille à Mayotte en 2018. Une filière alliée à une qualité de produit de plus en plus reconnue à travers le Monde ayant été, une nouvelle fois, récompensée 2 mois en amont, lors du Salon international de l’Agriculture.

Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre

Et ce lucide regard revient au mérite de la coordinatrice de l’association, Julie Moutet, qui aspire à avoir une récolte un petit peu plus conséquente en comparaison de la précédente année mais qui ne souhaite clairement pas dépasser les 2 tonnes de vanille verte récoltées ( soit près de 700 kg de produit sec ) : « En l’état actuel des choses, nous n’avons clairement pas les capacités de stockage nécessaires, tout comme la main d’oeuvre; à cela s’ajoute aussi notre déontologie dans l’approche économique de notre propre trésorerie sachant que nous nous engageons, depuis le début, à payer nos producteurs à la livraison et non après la vente ». Car en effet, après la livraison, tout le travail reste encore à faire au niveau du tri donc, mais aussi de la transformation et de la commercialisation…

La vanille mahoraise élargit son marché

Pour la première année, l’association Saveurs et Senteurs détient un peu stock et ce manque de place à gagner ( sachant l’arrivée de la nouvelle récolte ) tout comme le besoin d’un business plan viable, il est impératif de faire rapidement sortir cette noble marchandise. C’est dans cette cohérente optique que Julie Moutet s’est lancée depuis peu dans les négociations commerciales auprès de la grande distribution. Des négociations qui devraient voir, d’ici peu, la vanille mahoraise — médaille d’argent au dernier Concours général agricole de Paris, rappelons-le — sur les étales de l’enseigne Carrefour de Kawéni pendant que des pourparlers sont en cours avec ce même groupe sur la ville de Nice ainsi que sur la centrale régionale du groupe U en Bretagne.

On peut aussi réserver à l’avance sa famille via internet

Conditionnée par botte de 5 gousses, de 14 à 16 cm de calibre, la vanille est vendue en tube au prix unitaire de 16 euros. Outre l’aspect pratique, alliant une approche solidaire et sociale dans l’intérêt et la valorisation de nos producteurs locaux, sachez que vous bénéficierez d’une remise quasi-VIP en main propre de votre noir butin et ce, en avant première. Pour les copains métropolitains, pas de panique, il vous suffira juste d’imputer les frais de livraison en prime.

Une passion à partager

Si vous avez toujours été curieux de découvrir l’envers du décor de ce que peut être une exploitation et un chantier de transformation de la vanille, sachez que l’association Saveurs et Senteurs vous accueillera, dès ce samedi 13 mai prochain, pour vous en apprendre davantage sur les secrets de cette plante des plus fascinantes.

MLG

Infos et réservations : Achat Vanille et/ou Contact Actu Saveurs & Senteurs