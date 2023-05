Élections sénatoriales 2023

C’est tous 3 ans que le bal du renouvellement des sièges sénatoriaux a lieu. Un renouvellement par moitié (sur un mandat total de 6 ans) laissant ainsi 170 places a potentiellement conquérir. Pour cette année, c’est la série 1 qui est concernée incluant notamment notre département mahorais.

Deux sièges à pourvoir

Composé de conseillers municipaux, départementaux, régionaux ou encore de députés et autres sénateurs, le fameux Corps électoral concerné pourra élire au suffrage universel indirect, pour un mandat de 6 ans renouvelable, 2 nouveaux sénateurs pour notre département de Mayotte. Et si vous vous demandez quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir prétendre proposer sa candidature, sachez qu’il faut que vous ayez au moins 24 ans, que vous bénéficiez des pleines nationalité française et jouissance de droits civiques et que vous ne soyez pas « dans un cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévu par la loi ». Nous ajouterons, que les reins solides et une profonde aspiration à la régularité de présence dans les 6 ans à venir, peuvent-être des notions non négligeables, voire très appréciables…

Un calendrier avant-élections précis

Les délégués des conseils municipaux (de droit et élus), ainsi que leurs suppléants, seront désignés par les conseils municipaux le vendredi 9 juin 2023.

Les déclarations de candidature seront reçues à la Préfecture de Mamoudzou (service bureau des élections) du lundi 4 septembre 2023 au jeudi 7 septembre de 8h00 à 16h00 et en date ultime, le vendredi 8 septembre 2023 de 8h00 à 18h00.

Les élections

Le dimanche 24 septembre 2023, le scrutin sera ouvert au 1er tour, de 8h30 à 11h00 et 2nd tour, de 15h30 à 17h30.

Il sera ainsi acté officiellement le renouvellement des mandats des sénateurs de Mayotte ( décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs).

Espace mandataires

Tout candidat doit déclarer à la préfecture un mandataire, soit un mandataire personne physique, soit une association de financement électorale qui obéit au droit commun des associations de la loi de 1901, tout en respectant les règles spécifiques prévues par le Code électoral. Dans le cas d’un mandataire financier, personne physique, la déclaration doit être exclusivement déposée auprès de l’adresse suivante : Préfecture de Mamoudzou, Bureau des élections (DRCL).

Elle devra être accompagnée de la photocopie lisible de la pièce d’identité du candidat ainsi que de celle du mandataire financier. Seuls les mandataires financiers des candidats pourront se procurer les carnets de reçus-dons sur prise de rendez-vous préalable.

