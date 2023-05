Cap Business Océan Indien a renouvelé son Comité directeur

Le 26 avril dernier, Cap Business Océan Indien a réuni ses membres lors d’une assemblée générale à l’île Maurice. Lors de cette réunion, l’association a renouvelé son comité directeur. Guillaume Hugnin, actuel représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice (MCCI) au sein de Cap Business OI, a été élu à la présidence de l’association. Il remplace Joséphine Andriamamonjiarison.

Pour Guillaume Hugnin, cette élection à la tête de Cap Business Océan Indien confirme son engagement pour accompagner les entreprises dans leur développement : « Après avoir représenté la MCCI au sein du Comité directeur de Cap Business OI et assuré les fonctions de Trésorier de l’association depuis 2021, prendre la présidence de l’association me permet de continuer mon engagement envers les organisations professionnelles membres et leurs réseaux d’entreprises. Ces deux prochaines années seront riches en activités pour accompagner les entreprises afin qu’elles se saisissent des opportunités de développement au niveau régional », a-t-il déclaré.

Aussi, pour faciliter l’organisation du 14ème Forum économique des îles de l’océan Indien (FEIOI) qui se tiendra à Mayotte en novembre 2023 et dans le but d’avancer sur la coopération régionale dans le domaine de la formation professionnelle, deux représentants des partenaires associés, qui ont récemment adhéré à l’association, participeront également aux travaux du Comité directeur. Il s’agit de Madame Zamimou Ahamadi, présidente de l’Agence de développement et d’innovation de Mayotte (ADIM) et Bernard Picardo, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion.