Un peu moins de monde sur les ondes

Il ressort de cette étude que le pourcentage de l’audience cumulée (nombre ou pourcentage de personnes différentes ayant regardé une chaîne de télévision ou écouté une station de radio au cours d’une période donnée quelle que soit la durée de leur écoute) est plus faible que l’année passée (78,7% vs 80%) mais que le nombre de téléspectateurs est légèrement plus important (146.000 vs 143.400).

Concernant les chaînes thématiques, elles ont quasi toutes baissé en pourcentage d’audience cumulée par rapport à mars 2022, sauf les chaînes consacrées à la jeunesse et au sport qui elles ont progressé passant respectivement de 8600 personnes en audience cumulée à 14.500 et 13.500 à 18.500. Les chaînes de la TNT gratuites ont également baissé passant de 113.000 en mars 2022 à 106.600 en mars 2023.

Parmi toutes ces chaînes Mayotte la 1ere reste largement en tête en termes d’audience avec 50,4% d’audience cumulée, soit 93.800 spectateurs mais est en diminution par rapport à mars 2022 avec 54,2% et 97.200 spectateurs.

Pour la radio, le nombre d’auditeurs a diminué par rapport au mois de mars l’année dernière avec 100.000 en audience cumulée contre 104.200 en mars 2022. Mayotte la 1ere caracole largement en tête avec 41,5% d’audience cumulée, soit 77.300 auditeurs, devant NRJ Mayotte (3,7% et 6900 auditeurs). Toutefois elles sont aussi en baisse comparé à 2022, puisque les chiffres étaient de 44,6% d’audience cumulée pour Mayotte la 1ere, soit 80.000 personnes et 7,9% pour NRJ Mayotte, soit 14.200 auditeurs, presque deux fois moins pour cette dernière.

B.J.

*Médiamétrie est une société anonyme de près de 40 ans, spécialisée dans la mesure d’audience et l’étude des usages des médias audiovisuels et numériques en France. Pour estimer par exemple l’audience des programmes télévisés, Médiamétrie peut compter sur un panel rassemblant 5 000 foyers en France, soit 11 400 individus âgés de 4 ans et +, recrutés sur des critères sociodémographiques tels que le nombre de personnes vivant dans le lieu d’habitation, la répartition géographique ou encore les catégories socio-professionnelles. Les volontaires doivent ainsi être représentatifs de l’ensemble de la population française.