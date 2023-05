La 3CO ambassadrice des sports de nature

S’il est bien quelque chose que l’on peut reconnaître à la Communauté de communes du Centre-Ouest, c’est son patrimoine végétal, ses paysages tropicaux encore préservés, ses agréables sentiers longeant les exploitations agricoles et son idyllique espace maritime. Une riche carte postale que l’Office de tourisme de la 3CO, appuyée pleinement par la dynamique équipe de l’Office intercommunal des sports (OIS), ont souhaité mettre en avant, à travers son tout 1er festival dédié aux sports de nature; une première à Mayotte !

Un raid multisports tant attendu

Pour cette toute première édition, le festival concerné devait s’articuler sur un événement majeur. Majeur de par l’ampleur de son organisation mais aussi l’incroyable programme qui attend les concurrents. Par équipe de 2, mixte ou non, les athlètes durant 3 jours vont être amenés à découvrir l’ensemble du territoire de la 3CO au moyen de coups de pagaie, de coups de pédale et de cous-de-pied…

Si votre vieux vélo est rouillé et que le kayak gonflable de Tonton Youssouf est crevé, pas de panique ! Là encore, les équipes du M’Raid Aventure s’occupent de tout; incluant également la logistique dodo-camping à même la plage de M’Tsangabeach, point central de tout l’évènement, ce qui offre confort, souplesse logistique et sécurité pour tous.

Dans les grandes lignes, sans trahir le secret du programme des réjouissances, l’accueil immersion se fera à partir du vendredi 19 mai, après-midi. Un accueil de connexion et de nouage de liens qui sera agrémenté d’activités surprises et ludiques pour se pré-amorcer dans le bain. C’est à partir du jour suivant que l’on rentre dans le vif du sujet : 10 km de kayak, 16 km de VTT et tout autant de course à pied le tout, comme vous l’aurez compris, encadré par l’ensemble des 80 bénévoles dédiés à cet événement qui vous assureront tout leur indéfectible soutien, tout le long de cette première journée de parcours. Dès le lendemain, on repart pour un tour plutôt sympa sur le plan d’eau, suivi d’un trail fractionné un peu spécial, nourri d’orientation aux abords du village de Poroani. Et si vous pensiez qu’on allait en rester là, eh bien détrompez-vous, vous le découvrirez en temps voulu mais j’ai ouï-dire que le RSMA passait par là… Après tout, ça se mérite le M’Raid Aventure !

Une aventure humaine, respectueuse de l’environnement et qui n’est pas forcément dédiée aux grands sportifs de haut-niveau, comme le souligne Ibrahim M’Colo, président et formateur de l’association Zaza Tsara Athlétique Junior de Chiconi, organisateur de cet incroyable événement : « Cette compétition est l’occasion d’avoir une première approche de ce qu’est un raid. Le parcours se veut accessible et le dénivelé maximal vraiment très soft. Nous avons volontairement limité le nombre de places pour offrir aux participants un vrai encadrement soutenu et nous avons même des réunionnais qui se sont déjà inscrits. Cela promet d’être une belle édition ». Une belle édition qui se verra clôturée ET récompensée par un superbe voulé offert par la 3CO à l’ensemble des participants.

Un village sportif

En marge de la compétition en elle même, s’articule durant ces 3 jours, le fameux village des sports de nature. Un festival pluridisciplinaire dédié au Sport sur lequel vous pourrez retrouver des animations, des stands d’associations déjà existantes sur notre département en lien avec des activités sport, loisirs et nature, des équipementiers sportifs, des forums informatifs et des acteurs majeurs dans les domaines des métiers et du monde du sport en général. Et comme il est bien question de vous divertir sainement tout en ne vous laissant pas mourir de faim, de nombreuses activités et animations vous seront proposées en plus de stands de restauration.

Mais avant toutes choses, rappelez-vous cette philosophie de vie : “Mangez-bougez !”

Alors amis sportifs d’un jour ou d’une vie, rendez-vous à partir du vendredi 19 mai après-midi et pour les compétiteurs qui ne se seraient pas encore manifestés auprès de la Team M’Raid Aventure, bougez-vous car les inscriptions se clôturent dès cette fin de semaine.

À vos marques. Prêts. Profitez…

MLG

infos et inscriptions : M’Raid MAYOTTE