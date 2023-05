Kayamaba Festival : dernière ligne droite des préparatifs

Pour sa 5ème année, le festival qui ne cesse de monter en puissance et gagner en notoriété, offre une programmation des plus abouties comme le souligne Yohann Legraverant, président de l’association I’Kayamba, à l’origine de l’organisation de ce bel événement : « Cette édition est le fruit de plusieurs années de travail et d’amélioration que nous souhaitions paradoxalement mettre en place dès notre premier festival, en 2018 ». Un festival quelque part anniversaire qui s’étend sur 2 jours et là encore, c’est une nouveauté !

Mise en valeur des artistes régionaux

Une région des plus larges ciblée Canal du Mozambique et océan Indien. Stars montantes ou virtuoses reconnus, approche traditionnelle ou bien sons actuels, ce sont au total 11 artistes internationaux qui se succéderont sur cette scène Kayamaba by night et dieu sait que ce genre d’événements fait du bien à notre département. Bien que les goûts soient subjectifs, et chaque entité mérite de partager sa pleine artistique singularité, il est une tête d’affiche tant attendue, répondant au doux nom de Maya Kamaty. Originaire de la Réunion, elle avait déjà conquis le coeur et les cages à miel des spectateurs mahorais lors de son live au pôle culturel de Chirongui, en novembre dernier. Mais nombreuses autres, seront les agréables découvertes…

La sécurité avant tout !

Pour faire la fête en toute quiétude et tranquillité, les équipes du festival ont vu grand niveau sécurité. Régulièrement en lien avec les services de la Préfecture, tout se doit (et se veut) d’être cadré, voire parfait. Le site, idyllique en lui même, sera totalement sous active surveillance et clôturé en plus d’un éclairage efficient afin que tous les festivaliers puissent profiter du cadre en toute sérénité. En plus des effectifs de la Police municipale et des agents de sécurité, des rotations personnalisées seront mises en place pour raccompagner tout ce beau monde attendu en leur véhicule motorisé; en somme, tout a bien été étudié. « Notre but est que les gens savourent pleinement ce moment et si aucun n’artiste ne s’est désisté, justement au regard de l’actualité, c’est bien que notre organisation a su convaincre. C’est un super festival qui s’annonce » jubile Yohann Legraverant.

Alors amateurs de bons sons et de magnifiques couchers de soleil, rendez-vous dès ce samedi 6 mai, 17h30 afin chiller dans cette festive émulation qui sera, à n’en pas douter, un véritable succès.

MLG

Dates et horaires : Samedi 6 mai : 17h30 – 2H00 / Dimanche 7 mai : 16h30 – 05h30

Infos et réservations : Kayamba Festival