Les associations Daroul Madaris et Maesha Na Ulanaga organisent à partir de ce vendredi 5 mai, un programme culturel étalé sur 3 jours avec en prime, une action citoyenne et environnementale le dimanche 7 mai, à partir de 8h au niveau des plages de Mliha, Tanaraki, Chembenyoumba et M’tsangamouji.