D’autres condamnations en comparution immédiate

Suite aux troubles commis à Bandrélé le 24 avril dernier, deux mis en cause, âgés respectivement de 25 ans et 23 ans, étaient jugés cette semaine en comparution immédiate pour les chefs de « participation avec arme à un attroupement, entrave à la circulation, violences et dégradations aggravées et violence avec guet-apens et usage d’une arme au préjudice des gendarmes ». Tout un programme ! Contrairement à leurs respectives déclarations faîtes en garde à vue, ils ont nié une partie des infractions lors de l’audience. L’un des 2 prévenus a néanmoins précisé avoir perçu la somme de 150 euros pour acheter de l’alcool et commettre les faits de violence qui lui sont reconnus au motif d’une désapprobation de l’opération Wuambushu. En plus de leur maintien en détention, le tribunal correctionnel les a condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 1 assorti d’un sursis probatoire.

Des affrontements entre jeunes et forces de l’ordre

C’est ce jeudi après-midi sur les communes de Koungou et Longoni que des faits de violence sur voie publique ont été relayés. Au menu, caillassage mais surtout violente prise à partie cailloutée, dans le quartier dit « Jamaïque », d’un véhicule de gendarmerie et de ses 4 occupants rattachés au corps de la mobile. Pour des raisons légitimes de sécurité personnelle, le véhicule a dû être momentanément délaissé afin de garantir l’évacuation de l’équipe concernée. Deux blessés légers, présentant traumas et contusions, ont été pris en charge par les équipes secours des sapeurs-pompiers pour un transfert au CHM. C’est un peloton de 70 militaires au plus fort de l’action qui a été déployé, renfort aérien en prime, afin de rétablir le calme et la sécurité dans le périmètre, sur les coups de 17h. Un dispositif minimal se veut maintenant en ce jeudi soir.

Dispositif sécurité Parent Relais au coeur de Kawéni

Afin d’accentuer les actions pérennes de sécurisation de la voie publique, ce sont près de d’une cinquantaine de bénévoles qui oeuvrent depuis ce mardi pour garantir la quiétude du quartier concerné. À l’origine de ce dispositif déjà existant au sein des associations de proximité pour justement sécuriser les axes majeurs, la vie de quartier ou encore les passages piétonniers à proximité des établissements scolaires, le Capitaine Chamassi, directeur de la prévention et de la sécurité urbaine. Un dispositif ’’gilet jaune’’ qui rappelle tous les bénéfices de sa mise en place en 2018 et qui se voit officiellement reconduit sur l’espace public, depuis le rond point SFR en allant jusqu’à la ligne droite de Disma. Pour saluer le plein engagement de ces citoyens, Parents-relais, accueil, prévention et médiation, le maire de la commune de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla, a attribué une subvention de 10 000 euros auprès des associations auxquels ces citoyens sont rattachés. Afin d’appuyer la sensibilisation et l’efficacité terrain de ce dispositif, le capitaine Chamassi et l’adjointe au maire, Nouraina Loutoufi, s’étaient rendus en amont, auprès de ladite population du quartier concerné. Il est a noter que depuis ces actions antérieures associatives déjà en place, aucun fait grave n’est à déplorer dans cette zone majeure économique. Présents tous les jours dès 16h, n’hésitez pas à saluer et encourager ces super-héros anonymes lorsque vous les verrez.

Un rassemblement réunionnais pacifique ce lundi 8 mai pour soutenir Wuambushu

À l’initiative du collectif Ré-MaA, collectif représentant les citoyens mahorais de La Réunion, un rassemblement est attendu ce lundi 8 mai 2023, devant la Préfecture, en la capitale réunionnaise de Saint-Denis afin de présenter les grandes lignes quant à la nécessité de cette opération.