Produits pétroliers au 1er mai : l’essence augmente de 1 centime et la bouteille de gaz baisse fortement

Commencée il y a maintenant une dizaine de jours, l’opération Wuambushu fait décidément couler beaucoup d’encre et pas seulement dans les médias. En effet, de nombreuses procédures judiciaires ont ralenti son déroulement et sa bonne tenue en mettant en cause sa légalité et sa légitimité. Dernière en date, une ordonnance du juge des référés envers le préfet de Mayotte le 29 avril dernier.