La croisière s’est amusée pour la dernière fois de la saison !

Parti des Seychelles le 25 avril dernier, le Seven Seas Mariner s’est arrêté juste avant à Nosy Be. C’est le dernier bateau de croisière annoncé de la saison, il s’agissait donc de ne pas louper cette escale, où plusieurs activités étaient ainsi proposées aux visiteurs. L’AaDTM et l’agence Baobab Tour avaient donc mis les petits plats dans les grands afin de montrer le meilleur visage de notre île en dépit de l’opération Wuambushu. Certains sont allés voir les dauphins et l’îlot de Bandrélé, d’autres ont fait un tour de catamaran, les plus motivés sont allés à la pointe Mahabou quand les flâneurs ont déambulé dans les rues de Mamoudzou.

C’est par flux de plusieurs dizaines de personnes que les touristes ont débarqué sur notre île vendredi matin. Plusieurs nationalités étaient présentes, des Américains en grande majorité mais également des Australiens, des Anglais, quelques Chinois ainsi que des Européens.

L’équipe de l’agence Baobab Tour était renforcée pour l’occasion et ils étaient tous très impatients de pouvoir faire découvrir les charmes de notre île aux touristes. Pour cela, ils ont effectué des visites plusieurs fois dans la journée.

Environ une quinzaine de parents relais étaient aussi moblisés afin d’accompagner les visiteurs dans les rues de Mamoudzou et ainsi leur proposer la plus belle des visites, mais aussi écarter tout risque éventuel avec des jeunes mal intentionnés.

Les nombreux touristes ont été accueillis avec des danses et des chants traditionnels mahorais pour leur plus grand plaisir.

Plusieurs activités étaient proposées, notamment une balade dans les rues de Mamoudzou et la visite du marché couvert de la Ville avec des stands de produits artisanaux et traditionnels.

D’autres visiteurs avaient choisi la découverte du lagon et de son magnifique écosystème marin… quelques dauphins ont même fait leur apparition pour le plus grand bonheur des touristes au son des ” Very nice. It’s beautiful ! “

Puis ils se sont rendus sur l’îlot de Bandrélé pour un petit déjeuner et faire trempette avant de revenir sur terre.

Le Seven Seas Mariner est parti en fin d’après-midi pour rejoindre les côtes du Mozambique pour sa prochaine escale à Maputo. Il devrait ensuite poursuivre sa route vers l’Afrique du Sud.

