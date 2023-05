Café des naturalistes : Les tortues marines & leurs problématiques démographiques à Mayotte

Espèce migratrice par excellence, les tortues marines jonglent entre leurs zones de nourrissage et de reproduction. Avec une fréquence migratoire variable entre 3 et 4 ans, leurs biologie et comportement demeurent inexplorés.

Cette conférence dédiée aux espères nidifiant à Mayotte, et plus particulièrement les tortues vertes et les imbriquées, sera animée le professeur d’Écologie Marc Girondot (Université Paris Saclay – Laboratoire Ecologie, Systématique et Évolution – Équipe EPC). L’occasion d’aborder les différentes stratégies permettant de déterminer la tendance démographique de la population concernée, en passant en revue tout un spectre d’hypothèses, de contraintes et de prospectives au regard aussi de nombreuses incertitudes qui subsistent.

Rendez-vous ce mardi 2 avril à 18h, au restaurant La Croisette à Mamoudzou (derrière le marché couvert).

Contact et Infos : Les Naturalistes