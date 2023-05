La résilience à tout épreuve : témoignage d’un jeune mahorais installé en France Métropolitaine

Des débuts difficiles

Naoumi Bacari, jeune homme de 24 ans, est originaire de la commune de Koungou (Mayotte). Après l’obtention de son baccalauréat en 2015, il entame une licence en géographie et aménagement à Besançon, mais se rend rapidement compte que ce n’est pas fait pour lui « Je me renseignais sur la filière, les débouchés, je ne me voyais pas du tout travailler dans ce domaine. Après cela, je ne savais pas trop quoi faire, mais je ne suis pas resté statique. Je me suis orienté vers la mission locale qui m’a permis de bénéficier de la garantie jeune (1) pendant un an. J’ai enchaîné ensuite avec des stages tantôt dans le commerce, la menuiserie ou encore en tant que conseiller-vendeur. Rien de ce que j’ai fait ne m’a plu ».

Plus tard, Naoumi entame d’autres apprentissages puisque c’est en essayant des choses qu’on sait ce qui nous plaît « Parmi les formations que j’ai effectuées, certaines m’ont beaucoup plu, comme les travaux manuels et d’autres que j’ai détestées, comme conseiller-vendeur. Par fois, j’avais affaire à des clients pas toujours aimables, donc ça me gênait un peu. »

Formation d’excellence

Après s’être essayé à bon nombre de corps de métiers, le jeune-homme trouve une réelle opportunité dans le domaine plomberie-chauffagiste chez les Compagnons du Devoirs du Tour de France (2) (CDTF), l’un des meilleurs centres de formation de France pour les métiers artisanaux. C’est avec eux qu’il entame une alternance qui durera huit mois et qui s’est achevé avec le passage d’un examen qu’il a obtenu, ajoutant ainsi une nouvelle corde à son arc.

Après cela, il a travaillé dans des boîtes d’intérim dans des métiers en rapport avec le domaine de sa formation. Il a ensuite enchaîné avec d’autres enseignements, notamment le service militaire volontaire, un apprentissage qui a mis du temps à démarrer à cause du Covid-19, mais finalement au bout de quelques semaines, il a été appelé pour commencer sa vie en caserne. C’est durant cette formation qu’on lui proposera de se spécialiser dans un domaine, son choix s’est porté sur un Certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité (CQP-APS), qui a prolongé sa formation, de trois semaines pour évidemment devoir passer des examens à la fin.

L’après-formation

Après son service militaire volontaire, il décide de compléter ses nombreux enseignements avec un service civique chez Unis-Cité au sein de l’association paralysé de France (APF), une façon pour le jeune-homme de changer d’itinéraire. « Durant cette mission de six mois, je voulais me confronter à une nouvelle vision du monde, tisser de nouvelles relations. Ce fut enrichissant d’autant plus que j’ai été amené à remplir plusieurs missions, allant de l’estimation des coûts de déplacements à la gestion des sorties. Trouver des partenaires pour l’association, monter des stands, trouver des activités pour les personnes à mobilité réduite. Toutes ces missions m’ont fait grandir en plus d’acquérir de nouvelles compétences. Je conclus en disant que ce service civique m’a apporté de l’expérience dans le domaine de la solidarité. Voir les choses sous un nouveau jour ».

Après avoir passé ses diplômes à Besançon, monsieur Bacari fait le choix d’aller dans une autre ville pour avoir plus opportunités.

Le jeune-homme ne compte pas en rester là, il souhaite passer des concours pour devenir gendarme ou agent pénitencier. La route reste longue pour Naoumi, on lui souhaite le meilleur dans ses choix de carrière.

Sarah Feti

1 Garantie jeune qui dure une année prolongeable six mois sous certaines conditions, remplacée par le contrat engagement jeune au 1 er mars 2022.

2 Centre de formation accessible à partir de 15 ans jusqu’à 25 ans. Le centre propose des formations pour les métiers traditionnels (chauffage, baignoires). Elle est fondée sur l’apprentissage, la vie en communauté et le voyage du Tour de France du compagnonnage.