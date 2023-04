Wuambushu : Les vents mahorais auraient-ils fait tourner la girouette de l’opinion publique ?

Alors que cette opération initialement secrète avait déclenché, bien avant son lancement officiel, les foudres des défenseurs de tous bords et experts d’opinions, notamment via les débats nationaux et les réseaux sociaux, il semblerait que la (triste) réalité de terrain, alliée à un infernal quotidien vécu et dénoncé depuis tant d’années par les mahorais, ait enfin donné une vision autre, notamment auprès des habitants de l’Héxagone. Des habitants de plus en plus informés et au fait de ce qui se passe réellement sur le sol du 101ème département français.

Bien que les sympathisants des partis politiques de centre et de droite présentent une majorité prononcée dans ce sondage, il n’en demeure pas moins qu’un considérable taux de sympathisants de gauche aient aussi avancé leur favorable opinion quant à la réalisation de cette opération.

Concernant le volet “efficacité” à proprement parler de cette manoeuvre au regard de la lutte contre la délinquance et l’immigration massive, les avis se veulent un peu plus mitigés avec une moyenne d’1 français sur 2.

*Il est à noter que mise à part une diffusion via les réseaux sociaux, notamment de l’application Twitter, notre rédaction n’a pas trouvé autre accès plus approfondi de cette étude et ce, même à travers les sites des différentes entités citées comme référentes et genèse de ces graphiques.