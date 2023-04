Stage d’initiation à l’écriture de court-métrage au pôle culturel de Chirongui

Du 2 au 6 Mai de 9h à 16h, le Pôle Culturel de Chirongui propose une semaine de stage d’écriture de court-métrage de fiction. Ce stage s’adresse à toute personne dès 16 ans souhaitant découvrir les spécificités de l’écriture d’un scénario de fiction. Il aura pour but de donner aux participants l’opportunité d’expérimenter le travail technique et artistique, mais aussi de donner, à des non-professionnels du milieu cinématographique et audiovisuel, l’opportunité d’accéder à des ateliers d’écriture de création.

Chaque participant inscrit aura l’occasion d’aboutir à l’écriture collective d’un court-métrage de fiction et de découvrir aussi les spécificités de l’écriture grâce notamment à la scénariste et réalisatrice Sabrina Hoarau. Cet atelier, totalement gratuit, s’adresse aussi bien aux amateurs qu’aux artistes et auteurs ou encore aux techniciens.

Les places étant limitées, dépêchez-vous de vous inscrire soit par mail à communication-poleculturel@chirongui.yt ou au Pôle Culturel de Chirongui

Infos : 06.39.72.25.67