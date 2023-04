CCI et Orange : pour moderniser et booster l’économie de proximité 

Quel mahorais n’a jamais profité du plein dépannage qu’offre régulièrement son petit magasin de quartier pour lequel il peut même se permettre le luxe d’y aller à pied. Ces petites échoppes de proximité qui ont toujours façonné le paysage de Mayotte justement, s’appellent traditionnellement en shimaoré les « doukas ». Des doukas au charme traditionnel, rustique mais quelque peu vieillissant pour lesquels la CCI souhaite apporter un vent de fraicheur et d’innovation afin de garantir le maintien et l’attractivité de ces derniers au moyen notamment d’un pluri-développement de l’outil digital devenu désormais incontournable.

« Douka 2.0 » pour faire du numérique un allié

– Ah! tu n’as plus de beurre. Ton petit douka est encore ouvert à cette heure-ci ? Réponse : « Je ne sais pas, regarde sur internet, ça doit bien être indiqué ! ».

– Kwézi boueni, je n’ai pas du tout de monnaie, tu prends la carte ? » Réponse : « Wami ? Aha*… J’y comprends rien à tout ça moi…»

Et tant d’autres petites scènes décalées, inscrites dans un quotidien désormais modernisé. Une modernisation qui se doit d’absorber toutes les classifications sociales et commerciales et c’est en ce sens que le dispositif de la CCI Mayotte prend sa pleine essence. Visant un panel de 150 petits commerces, le dispositif « Douka 2.0 » s’articule en 3 axes majeurs basés sur les pleines communication, mise en valeur et attractivité commerciale de ces derniers, auprès des consommateurs, ainsi que leurs mises aux normes et modernisation globales, incluant un volet visuellement identitaire et dématérialisé : « Le numérique est une puissante boite à outil pour laquelle la CCI se doit d’accompagner les petits commerces dans leur structuration notamment digitale » indique avec bienveillance éclairée Mohamed Ali Hamid, président de la CCI Mayotte.

Des ateliers formation sur mesure

Dans un contexte économique local où, faute d’ordinateur, la réalité pratique se base avant tout sur une digitalisation au moyen d’un smartphone, il est évident qu’il a fallu adapter ses aspirations de formations en ce sens. Des formations pratiques, cohérentes et évolutives, délivrées aussi en shimaoré par l’intervention de partenaires de choix que sont Carif-Oref, Mayotte in Tech ainsi que la Fédération du Park numérique qui, pour ce dernier, se charge justement de gérer un transfert de compétences auprès de formateurs locaux, afin de pérenniser cette action et de créer véritablement de la valeur locale; en somme, un bel équilibre entre politique publique et besoins territoriaux.

Des besoins dans ce cas précis sous forme d’ateliers, estampillés Orange Digital Center afin d’accompagner graduellement les petits commerçants concernés sur :

une prise en main de l’outil téléphonique mobile et de ses applications (terminal de paiement simplifié et connecté inclus),

une introduction et utilité pratique des réseaux sociaux,

et enfin une constructive visibilité et une communication 2.0.

Et toute cette diffusion d’outil ne peut se faire, bien entendu, que grâce à l’appui du réseau Orange qui vise une proche et intégrale couverture mobile de notre territoire, en plus de ses missions de déploiement de connexion fixe adsl/fibre : « Dans notre approche inclusive, nous souhaitons que le numérique et son accès profitent à tous, sinon cela n’a pas de sens » nous indique André Martin, directeur régional Orange Réunion-Mayotte, avant de poursuivre : « Il est important que notre groupe soit plein acteur dans la modernisation du territoire mahorais et de sa montée en puissance. Le projet Douka 2.0 concilie ces respectifs axes économique et social qui font écho à nos valeurs ».

C’est donc à la baguette rythmée par la CCI de Mayotte que les 150 exploitants des doukas visés par cette convention annuelle, renouvelable, seront conviés à suivre ces ateliers de formations totalement gratuits qui seront également proposés, de manière quasi-automatique, à l’ensemble des futurs entrepreneurs de ce secteur lors de leur enregistrement à la CCI.

MLG

*Traduction : “moi? ah non!”