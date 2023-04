Coupures d’eau dans le Centre et le Sud de l’île

La Mahoraise des Eaux informe les habitants des communes de Chiconi, Sada, Ouangani, Chirongui, Bouéni, Kani Keli et Bandrélé qu’une casse sur la conduite principale d’adduction du Sud entre Poroani et Miréréni a provoqué une baisse importante des niveaux d’eau dans les réservoirs de tête et secondaire de l’ensemble du système de distribution du Sud.

“Une coupure urgente de la distribution d’eau est donc rendue nécessaire pour préserver les stocks d’eau encore disponibles dans le réservoirs et protéger le réseau en vue de la remise en eau après les travaux de réparation.

Les difficultés d’accès jusqu’à l’emplacement de la casse et de réalisation de la réparation, compte-tenu de l’environnement du chantier, ne permettent pas à cette heure de prédire l’heure de la remise en eau, d’autant plus qu’il faut recharger, au préalable, les réservoirs de tête et secondaire avant de procéder à la réouverture du service”

Nous conseillons aux usagers du service lors de la remise en eau de :

– Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement.

– Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

– Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demie journée suivant la remise en eau.