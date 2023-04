Les Eaux de Mayotte – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE SERVICES

Les Eaux de Mayotte

ZI KAWENI BP 289

97600 Mamoudzou

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE SERVICES

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Les Eaux de Mayotte (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20009346600015

Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupement de commandes : non

.

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : http://eaxdemayotte.yt

Identifiant interne de la consultation : 23-11-EU-100-92

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Le Président, Ahamada FAHARDINE – Tél : +33 0695981770 – Mail : inaya.ahamada@eauxdemayotte.yt

.

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner

Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacités techniques et professionnelles : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat

Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mercredi 10 mai 2023 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Maitrise d’œuvre partielle pour la reprise et la finalisation des travaux des réseaux centre (communes de Sada,

Chiconi et Ouangani)

Classification CPV : 71000000

Type de marché : Services

Description succinte du marché : La présente consultation a pour objet de confier à un prestataire une mission de maîtrise d’œuvre partielle pour la reprise et la finalisation des travaux de collecte et de transfert des eaux usées des communes de Sada, Chiconi et Ouangani vers la station du centre afin de garantir la mise en service de cet ouvrage.

Le bureau d’études techniques (BET) qui sera retenu aura comme mission principale :

– la mise à jour du dossier PRO en s’assurant de la cohérence fonctionnelle de l’ensemble des ouvrages à reprendre et à finaliser ;

– l’établissement d’un DCE, avec une proposition d’allotissement fonctionnel, tenant compte de la situation existante et des objectifs du maitre d’ouvrage ;

– Les missions ACT, VISA, DET, AOR, et accompagnement du MO jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement y compris les travaux de réfection provisoire et définitive de voirie.

Lieu principal d’exécution : Mayotte

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : non

.

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : non

.

Date d’envoi du présent avis

21 avril 2023