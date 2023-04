Communauté de Communes du Sud – AVIS RECTIFICATIF TRAVAUX

Communauté de Communes du Sud

Ancienne mairie de Bandrélé

97660 Bandrélé

AVIS RECTIFICATIF TRAVAUX

Section 1 : Références de l’avis initial

Section 2 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Sud (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20006047300010

Code postal / Ville : 97660 Bandrélé

Groupement de commandes : Non

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché : MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA CONSTRUCTION DU SIEGE DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNALE DE LA CCSUD

Classification CPV : 45000000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : LA CONSTRUCTION DU SIÈGE DE L’OFFICE DE TOURISME

INTERCOMMUNALE DE LA CCSUD à HAMOURO MAYOTTE

Section 4 : Informations rectificatives

Renseignements : Date et heure limite de réception des plis : Mercredi 31 mai 2023 à 12h heure locale et non 13h00.

Date d’envoi du présent avis

21 avril 2023