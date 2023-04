AVIS DE CONSTITUTION

.

GREEN CAP SURVEY

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €

Siège social : 25 rue du Jardin, 97615 PAMANDZI

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à PAMANDZI du 25 octobre 2022, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : GREEN CAP SURVEY

Siège : 25 rue du Jardin, 97615 PAMANDZI

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 €

Objet : Ia réalisation d’analyses physiques, chimiques et autres sur tous types de matériaux et de produits, l’inspection, les essais

Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions au profit d’associés ou de tiers sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.

Président :

SAS ELDORAKA au capital de 1000 €, 52 route d’Epouville 76133 MANEGLISE, immatriculée 895017085 RCS LE HAVRE, représentée par Guillaume LOISON, président.

Directeurs généraux :

Frédéric SCHAFFAUSER demeurant 26 impasse des Framboisiers 97432 ST PIERRE

Louise VERVOORT demeurant 25 rue du Jardin 97615 PAMANDZI

La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MAMOUDZOU.

POUR AVIS

Le Président