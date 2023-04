Bonne fête de l’Aïd à tous !

Ce samedi marque la fin du Ramadan à Mayotte. Si l’Aïd el-Fitr a été célébrée le 21 avril en Arabie Saoudite et en métropole, les musulmans de Mayotte suivent le Grand cadi et l’observation de la lune. Ce vendredi soir, le ciel était à moitié nuageux, nous privant un moment d’un beau spectacle lunaire, qui n’empêchait pas Mahamoud Ahamada Sanda de décréter la fin du Ramadan. L’effervescence des achats se poursuivait très tard ce vendredi soir notamment à Majikavo Dubaï pour que petits et grands soient prêts ce samedi.

Un peu l’équivalent de la fête de Noël chez les chrétiens, car très célébrée, l’Aïd El-Fitr est clôt le mois de privations de repas et de relations sexuelles entre le lever et le coucher du soleil. C’est l’occasion de redécorer sa maison du sol au plafond, et de sortir avec des vêtements tout neufs pour aller frapper aux portes des voisins ou de la famille pour partager gâteaux et sucreries.

L’Aïd El-Fitr n’est cependant pas considérée comme la plus importante pour le droit du travail à Mayotte qui fixe l’Aïd El-Kebir comme fériée et chômée.

