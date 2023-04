Wuambushu : soutien des LR de Mayotte et de l’ensemble des collectifs, Femmes leaders et Grand cadi

La prise de parole officielle du ministre de l’Intérieur sur l’opération de lutte contre l’immigration irrégulière et la délinquance permet aux institutions de se positionner.

La Fédération LR de Mayotte estime avoir été « écoutée » dans ses demander formulées par le député LR Mansour Kamardine, et indique soutenir activement cette opération. Le parti invite le gouvernement « à l’amplifier et à la pérenniser au-delà de ces deux mois programmés », en proposant : la destruction des bidonvilles, « qui constituent des zones de non-droit avec une insalubrité déplorable », la récupération et la restitution de « tous les terrains appartenant à l’État, au Département, aux communes et aux mahorais », l’expulsion systématique et aucune régularisation pour les personnes rentrées en situation irrégulières sur le territoire, l’abandon des titres de séjour spécifique à Mayotte pour les élargir au territoire national, la sécurisation des frontières maritimes, le respect et l’acceptation définitive par Les Comores de l’appartenance de Mayotte à la République Française, le traitement des demandes d’asile et de séjour directement depuis le pays d’origine, le respect par le gouvernement comorien sur les accords mutuels cosignés avec la France sur la lutte contre l’immigration clandestine, la mise en place pour Mayotte par le gouvernement, d’un moratoire de 5 ans sur l’instruction et la délivrance des titres de séjour et demandes d’asile.

« Il est temps que Mayotte retrouve un visage digne d’un vrai département français », commentent encore les LR, évoquant la pauvreté du territoire alimentée par les arrivées de populations irrégulières. « Pour nous, l’opération n’est pas une haine contre les étrangers, mais une lutte pour améliorer les conditions de chacun dans le respect des lois qui régissent notre nation. Les Mahorais sont actuellement des populations de seconde zone sur leur propre territoire. Il est temps que cela change. La politique du grand remplacement doit cesser. »

Grand rassemblement jeudi 27 avril

D’autre part, le Collectif des Citoyens de Mayotte Mouvement 2018, le Collectif des Citoyens de Mayotte Loi 1901, les Femmes Leaders, le Codim Mayotte, le RéMA, le grand Cadi de Mayotte, Foundi Maoulida MCHANGAMA, convient tous les mahoraises et mahorais à un grand Congrès en soutien à l’opération Wuambushu, le jeudi 27 avril de 9h à 12h au terrain de foot de Chirongui. Des moyens de transport au départ des communes du Nord sont prévus dès 7h du matin pour se rendre à Chirongui.