L’agenda loisirs du week-end : des concerts, une exposition, de la rando, la découverte de l’Ylang-Ylang…et du ciné

Vendredi 21 avril

– A partir de 19h : Soirée Apéro Concert – Soirée Live Rock

Le Moya – Restaurant, Lounge bar. De 19h à 1h45 – Concert de 20h à 23h

Show mix Dj en fin de soirée de 23h à 1h45

Carte restauration disponible de 19h jusqu’à 22h. Le bar à cocktails sera en place tout au long de la soirée ! Pensez à réserver car les places sont limitées …

Esprit correct exigé. La direction se réserve le droit d’entrée

Tél : 06.39.10.72.48

– Cinéma Alpa Joe : 20h – Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Shazam (VO)

– A partir de 20h : Soirée Pefou Orchestra avec La Fanfare mahoraise. Grosse ambiance pour le départ de 2 musiciens…

Le Voulé – Resto Bar Musical, 24 boulevard Marcel Henri à Mamoudzou

Samedi 22 avril

– De 8h à 12h : Dernier jour pour profiter de l’exposition « Les artistes s’exposent ».

Pour la première fois un thème a été retenu : « Un livre, une image » idée nourrie par le désir d’une plus grande visibilité des écrivains dans le paysage local et d’une meilleure connaissance de ces auteurs locaux par la population.

L’association Zangoma offre une combinaison originale qui vise un échange nourri entre l’art et l’écriture. L’objectif est de permettre un dialogue entre l’écriture et la représentation artistique (peinture, sculpture, vidéo, installation, etc.)

Lieu : Bibliothèque municipale de Pamandzi

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le prochain week-end et mercredi de la semaine prochaine.

Pendant les vacances scolaires, le dispositif est étendu au mercredi. Les horaires pour les sorties au lac Dziani et aux plages de Moya ont changé. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– 10h à 15h : Démarrez vos vacances avec le COCO BRUNCH du Coco beach Hamjago !

Buffet à volonté 25€/pers, face aux ilots choizy ! Tous les samedis et dimanches de 10h à 15h. Louez votre Kayak (35€) ou Bateau (300€) tous les jours avec Coco Boat Mayotte au départ depuis cocobeach.

Réservation : Renan 06 39 99 40 37 ; Max 06 92 76 59 93

– A partir de 20h : ARCANE en concert – 1ère partie : Jabbermood

Au Chato Café, Moinatrindri, Boueni – Resto sur place – PAF : 5€. Renseignements : 06 39 21 36 31

Dimanche 23 avril

– De 9h30 à 15h : Journée découverte distillation d’Ylang-Ylang à Combani ; exploitation agricole Malavounie Mahoraise Malavounie

De la cueillette des fleurs à l’extraction de l’huile essentielle. Atelier tressage (feuilles de coco confection de Paniers).

Café cannelle, jus, repas du midi. Visite de l’exploitation, vente de produits.

Tarif : 45 € adulte ; 25€ Enfant ; moins de 6 ans gratuit

Réservation uniquement par téléphone : Aurore 06 39 67 29 73 / Fouadi 06 39 04 81 41

– A partir de 17h : After plage Soirée Kizoooomba

1 salle toutes ambiances : 100% kizomba, semba, urban kiz, ghetto zouk, tarraxinha, afrobeat, kompa, doceur, tarraxo.

Au programme… 17h : Ouverture des portes ; 18h – 19h : initiation urban kizomba ; 19h – 22h30 : soirée entre libre.

Lieu : KINAZA COME AGAIN – Restauration sur place – Réservation conseillée

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 22 avril à 11h : A vol d’oiseaux

14h : Apaches

17h : Le lac des cygnes

20h : Les 3 mousquetaires

Dimanche 23 avril à 11h : A vol d’oiseaux

14h : Shazam (VF)

17h : Les 3 mousquetaires

20h : Le bleu du caftan

Billetterie

A venir…

Lancement des inscriptions pour la sortie Paintball qui aura lieu le dimanche 30 Avril. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 Avril inclus sous réserve de disponibilité de places.

Les places sont limitées à 60 participants. Un bus sera mis à disposition pour les participants, au départ de Majikavo Jumbo traversant tous les villages jusqu’à Iloni. Nous privilégions le trajet en bus afin de faciliter l’organisation de l’événement. Les personnes se trouvant hors zone de ramassages seront priées de se rapprocher du point de ramassage le plus proche.

La matinée sera consacrée à un tournoi de Paintball entre les différentes équipes. Après le Paintball, direction Hajangoua à la ferme Agricole Avice pour la partie détente et réconfort avec un buffet de plats traditionnels et de produits de la ferme.

Informations & Inscriptions auprès de Mayana loisirs et sorties.