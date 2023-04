Grâce au FEDER, le Sidevam acquiert du nouveau matériel pour améliorer la collecte des déchets

Ce financement fait suite à une étude menée par le Sidevam, il y’a de cela deux ans sur « Comment optimiser la collecte des déchets dans l’île ? ». « Pour cette étude, nous avons été accompagnés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et l’Agence française de développement (AFD), indique Chanoor Cassam, directeur général du Sidevam. Il est ressorti de cette étude que l’offre de collecte était insuffisante tant au niveau des besoins en bacs que de l’état et du nombre de camions pour ramasser les déchets. Nous avons alors monté un dossier, puis nous l’avons finalisé pour avoir un fonds », ajoute-t-il.

Renouveler et moderniser les équipements

Cette étude recommandait notamment de renforcer le parc des engins existants par l’acquisition de nouveaux camions. Ce sont ainsi une vingtaine de véhicules de toutes dimensions qui vont venir s’ajouter à la flotte existante. « Nous allons avoir davantage de marge de manœuvre pour notamment optimiser la collecte des déchets avec de nouveaux camions adaptés pour ramasser les encombrants, la ferraille, les déchets électriques ou encore les déchets verts. Nous aurons aussi des nouveaux bacs », se réjouit Chanoor Cassam.

Ce sont ainsi pas moins de 21.000 bacs qui devraient être installés partout dans l’île dans les prochains mois. Il y en aura de tous types, des petits, des moyens, des grands et des gros en métal qui ont été réceptionnés et installés récemment cette semaine à Majicavo Koropa. « Il s’agit d’une expérimentation. Deux autres sites sont fléchés à Miréréni, commune de Tsingoni et Foungoujou, mais aussi sur la commune de Dzaoudzi Labattoir. Ces trois installations permettront de renforcer ces tests », complète le directeur général du Sidevam. Par ailleurs, plus d’une dizaine de nouvelles bennes sont également prévues parmi lesquelles des douze tonnes, des dix-neuf tonnes et des vingt-huit tonnes.

Des camions flambant neufs

Ce n’est pas tout puisque parmi la vingtaine d’engins qui vont venir agrandir la flotte du Sidevam, une dizaine vont être des camions bennes classiques à la fois gros et petits. A cela vont s’ajouter encore quatre camions avec une grue qui vont venir compléter les engins utilisés pour la déchèterie mobile. La collecte des encombrants et des autres déchets comme la ferraille et les déchets verts seront ainsi ramassés plus rapidement. Ces nouveaux engins et ce nouvel équipement vont permettre de mieux organiser et de mieux répondre aux besoins de la collecte à la demande.

Le Sidevam va également acquérir trois tractopelles, toujours financées dans le cadre de cette convention. « Cet équipement va nous permettre d’aider les communes à évacuer leurs dépôts sauvages dû la plupart du temps à des gestes d’incivilité », poursuit le DG du Sidevam. Enfin et comme ce n’est pas tous les jours Noël, le syndicat va être aussi équipé d’un camion pour le lavage des bacs et de deux fourgons atelier mécanique, « Nous pourrons ainsi réparer nos engins directement sur place quand cela sera possible ».

La logique de la collecte des déchets est donc en train d’évoluer dans l’île, puisqu’elle s’organise de plus en plus en flux séparés, préalable indispensable à l’installation d’un centre de tri et de valorisation des déchets un jour sur notre territoire.

