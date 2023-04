Communauté de Communes du Sud – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Communauté de Communes du Sud

Ancienne mairie de Bandrélé

97660 Bandrélé

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Sud (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20006047300010

Code postal / Ville : 97660 Bandrélé

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Ali Moussa MOUSSA BEN, président CCSUD – Tél : +33 269622744 – Mail : contact@ccsud.yt

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : kbis

Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner

Capacité économique et financière : Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels

Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours

des trois derniers exercices disponibles

Capacités techniques et professionnelles : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les plus importants

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années

Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mercredi 31 mai 2023 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA CONSTRUCTION DU SIEGE DE L’OFFICE DE TOURISME

INTERCOMMUNALE DE LA CCSUD

Classification CPV : 45000000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : LA CONSTRUCTION DU SIÈGE DE L’OFFICE DE TOURISME

INTERCOMMUNALE DE LA CCSUD à HAMOURO MAYOTTE

Lieu principal d’exécution : HAMOURO

Durée du marché (en mois) : 18

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

Lot 1 Voirie et réseaux divers

Classification CPV : 90611000

Lieu d’exécution du lot : HAMOURO

LOT :

Lot 2 Fondation Gros-Oeuvre

Classification CPV : 45262210

Lieu d’exécution du lot : HAMOURO

LOT :

Lot 3 Charpente Bardage Platelage

Classification CPV : 45422000

Lieu d’exécution du lot : HAMOURO

LOT :

Lot 4 Etancheité

Classification CPV : 45261220

Lieu d’exécution du lot : HAMOURO

LOT :

Lot 5 Menuiseries extérieures occultations

Classification CPV : 45421140

Lieu d’exécution du lot : HAMOURO

LOT :

Lot 6 Métalleries

Classification CPV : 44212381

Lieu d’exécution du lot : HAMOURO

LOT :

Lot 7 Menuiseries intérieures Agencement Mobiliers

Classification CPV : 45421140

Lieu d’exécution du lot : HAMOURO

LOT :

Lot 8 Cloison Doublage Plafond suspendus

Classification CPV : 44112300

Lieu d’exécution du lot : HAMOURO

LOT :

Lot 9 Finitions Peintures Revêtement durs Revêtement souples

Classification CPV : 45442100

Lieu d’exécution du lot : HAMOURO

LOT :

Lot 10 Electricité CFO cfa SSI

Classification CPV : 09300000

Lieu d’exécution du lot : HAMOURO

LOT :

Lot 11 Plomberie Sanitaire Protection incendie climatisation

Classification CPV : 45330000

Lieu d’exécution du lot : HAMOURO

LOT :

Lot 12 Mobilier flottants

Classification CPV : 39130000

Lieu d’exécution du lot : HAMOURO

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires :

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante

Pour tous les lots

Critères et Pondération

1- Prix des prestations 40.0

2- Valeur technique 60.0

2.1 Mémoire technique 20.0

2.2 Moyens matériels et humains affectés à l’opération 20.0

2.3 Références relatives à l’importance et à la nature des travaux 20.0

Date d’envoi du présent avis

20 avril 2023