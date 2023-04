AVIS DE MODIFICATION

.

ZANA RESTAURANT SAS au capital de 1000 €

Siège social :KAVANI 60 RUE DE LA MOSQUEE 97600 Mamoudzou 909 102 824 RCS de MamoudzouL’AGE du 20/12/2022 a décidé de changer la dénomination sociale qui devient :SIAKA DISTRIBUTION SASU et d’étendre l’objet social à : Achat, vente, import-export de tous produits d’épicerie (sans vente d’alcool), de cosmétique, d’alimentation générale, d’accessoires de téléphone, de télécartes et toutes prestations de services de proximité, tels que cabine téléphonique, télécopies, photocopies, multimédia internet et toutes activités annexes.

Mention au RCS de Mamoudzou