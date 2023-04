Pamandzi 3 et l’Art en plastique 

S’inscrivant dans le cadre d’une convention de partenariat entre le Ministère de l’Éducation Nationale et la Fondation de la Mer, ce concours a pour but de faire découvrir aux élèves hexagonaux et ultramarins, les enjeux liés au développement durable, à la conservation des océans, des mers et des ressources marines.

Projet et concours plurilatéral

Tirant sa genèse sur plusieurs axes conjoints, relatifs à l’altération, la conscientisation ET la protection de l’écosystème local, ainsi que l’enrichissement de connaissances en matière de réalisations très vastes d’oeuvres d’art, les jeunes élèves concernés ont d’abord eu une approche de sensibilisation et de collecte terrain, à même les plages, au regard de l’impact de la pollution de nos déchets plastiques sur notre lagon. Dans un second temps, nos ambassadeurs verts en herbe ont étudié les oeuvres et techniques d’art d’artistes de renommée internationale tels que Piet Mondrian, Delaunay, Picasso, Keith Haring ou encore Kandinsky. Une manière concrète de tirer pleine inspiration pour la création de leurs propres et respectives oeuvres, exposées tout au long de cette journée au coeur de l’école petite-terrienne, pour la plus grande fierté de son directeur Issa Ahamada.