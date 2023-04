Mayotte eFormation : la plateforme novatrice 2.0

Alors que la redondante actualité se voudrait de relever d’un pessimiste tournoiement en rond, telle finalement une forme d’immobile fatalisme communément subi en matière de rattrapage de retard et d’alignement, il n’en est pourtant cas dans la réalité; bien au contraire ! En effet, souvent dans l’ombre, Mayotte continue sa pleine et ô combien rapide montée en puissance, relevant souvent d’approches novatrices, modernes, répondant de surcroit à des enjeux économiques nationaux voire internationaux.

Des enjeux, par exemple, en termes de Communication et Numérique, afin de mettre à la page tout un chacun, comprenant également les organismes professionnels dédiés à la formation qui aspireraient à développer différemment l’ensemble de leurs projets dans des domaines aussi divers que variés mais surtout au moyen d’agréments et d’outils dématérialisés devenus incontournables. Alors oui, les vieux réacs devant l’Éternel pourront reprocher la régulière mise en avant de ce virtuel systémisme, au détriment d’interactions et de mises en pratique plus palpables en apparence. Pourtant, dans la pratique justement, il est important d’une part, de comprendre que « modernité » n’est pas à opposer à « tradition et entité » et d’autre part, il est bien question de solutions proposées. Des solutions en termes de coût, de logistique, d’accompagnement, de flexibilité d’horaires et de trajets routiers gagnés. Des solutions à destination des particuliers ET des professionnels de la formation.

Déployons la formation locale

Élaborée et soutenue par des subventions et partenaires publics, notamment dans le cadre du Pacte ultramarin d’investissement dans les compétences (Puic)**, cette plateforme se veut dans un premier temps à destination « de l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle à Mayotte » comme nous l’explique Ardani Daoud, responsable de mise en place de ce projet.

Ils sont déjà 18 organismes, 100% mahorais, à avoir adhéré à ce concept totalement gratuit et novateur proposant, au final, une sorte de co-pilotage numérique de leurs activités formations .

Une plateforme pluri-impactante donc, offrant :

Une visibilité plus appuyée de l’organisme concerné ainsi qu’une centralisation sécurisée de ses contenus et calendriers de formations proposés,

Un accès libre et à distance, via internet et/ou application, des bénéficiaires de la/les formation(s),

Un suivi pédagogique ainsi qu’une évaluation tracée et continue, afin de voir la progression des stagiaires et d’éviter par la même occasion les potentiels risques de décrochage ou d’abandon dans leur parcours formation.

De format intuitif et personnalisable, ce support e-learning propose aux professionnels un panel d’outils allant donc, de la présentation de leur(s) programme(s) et contenu(s) dématérialisés, à la diffusion de cours en ligne, en passant par l’offre de données statistiques indispensables à l’amélioration qualitative de chaque structure. Et si l’informatique n’a jamais été votre truc, tout comme l’aspect design, graphique et communication d’ailleurs, là encore, Mayotte eFormation s’occupe de vous au moyen d’une efficiente assistance pédagogique et technique. Cela permet ainsi de palier au manque de qualification interne et d’éviter des coûts supplémentaires de sous-traitement.

Et c’est pas fini…

Dans le cadre de ses missions, aussi axées sur la diffusion, le déploiement et l’encadrement, au regard du marché du travail local, Carif-Oref — par le biais de Mayotte eFormation — offre un accompagnement informatif et juridique pour les structures de formations (ainsi que celles proposant des bilans de compétences, des apprentissages et/ou V.A.E) qui viseraient à obtenir une certification au Référentiel national de qualité. La fameuse et obligatoire marque Qualiopi***, permettant de pouvoir prétendre à des financements publics et/ou mutualisés.

Une démarche complète et intéressante qui a d’abord souhaité proposer aux organismes leur adhésion sous forme de phase test « Le fait d’être testeur est une approche très sympa et beaucoup plus abordable au final » nous livre Remy Exelmans, co-fondateur et gérant de la structure 13 degrés Sud, spécialisée dans les formations d’excellence en Stratégie, Marketing et Management. « Le concept se veut novateur et répond clairement aux besoins évolutifs de notre territoire. C’est bien d’ailleurs qu’il soit question d’une création locale car sinon, ce sont les organismes extérieurs qui viendront en tirer profit. Nous commençons à developper le e-learning; c’est un outil facilitateur, peu onéreux et tout le monde peut y avoir accès. Il ne s’agit pas de faire que du e-learning mais c’est clairement un incontournable désormais. L’avenir de Mayotte se doit aussi d’être tourné vers le Monde francophone à l’international. C’est un nouvel horizon ».

Un horizon très large, lucrativement inhérent, partant de l’initial petit marché que nous sommes mais nourri de riches potentialités tournées à l’International, grâce à l’approche novatrice de Carif-Oref Mayotte qui, paradoxalement, ne se retrouve pas sur les autres territoires français. Une fois de plus, le 101ème département français se veut pilote, initiateur et audacieux. Des moyens importants mis en œuvre alliés à un professionnalisme reconnu ouvrant des pistes nouvelles pour lesquelles les curieux challengers de la formation locale sont de plus en plus au rendez-vous. Pour 13 degrés sud, il est déjà question de proposer un contenu e-learning via la plateforme Mayotte eFormation, basée sur le montage de vidéo support smartphone pendant que l’élaboration d’une autre formation est en cours. Gageons que cet outil fera de plus en plus parler de lui…

Infos et renseignements : contact@mayotte-eformation.fr / +262(0) 6 39 04 99 13

Mayotte eFormation

www.cariforef-mayotte.yt

*Création le 30 novembre 2015, le groupement d’intérêt public « Centre d’Animation de Ressources et d’Information sur la Formation-Observatoire Régional Emploi Formation Mayotte » (CARIF OREF Mayotte). Ses missions principales sont basées sur les formations professionnelles tout au long de la vie et sur le soutien des structures professionnelles en matières d’orientation, d’insertion et de formation.

**Impulsé par le Ministère du Travail, le Puic a pour mission première le financement de nouveaux parcours de formation vers l’emploi, additionnels et renouvelés dans leurs approches.

***La marque « Qualiopi » est délivrée par des organismes certificateurs accrédités ou autorisés par le Comité français d’accréditation (Cofrac) sur la base du Référentiel national qualité. Elle atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des compétences tout en garantissant une large visibilité des offres de formations à destination des entreprises et des privés.