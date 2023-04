Brèves d’actu

Carnaval de l’identité et de la culture de Mamoudzou 2023 : porteurs de projets, à vos claviers !

La Ville de Mamoudzou organise la 2ème édition du Carnaval de l’identité et de la culture de Mamoudzou les 20 et 21 mai 2023, la thématique de la parade portera sur la mode au fil des années.

Parmi les temps forts de l’événement, la Ville organise un salon de la mode sur le parking du ponton de plaisance. A cette occasion, un appel à manifestation d’intérêt « compétences et métiers de la mode » est publié afin de permettre aux acteurs du territoire spécialisés dans la création mode et la confection du vêtement (créateur ou designeur textile, créateur ou designeur de mode, styliste-modéliste, maitre-tailleur, modiste, couturier, brodeur, bottier etc.) de candidater pour exposer dans le salon.

Le salon de la mode se tiendra les 20 et 21 mai prochains au niveau du parking du port de plaisance de Mamoudzou (en face camion rouge et camion blanc). « Il permettra aux acteurs spécialisés dans la création mode et la confection du vêtement d’être plus visibles à travers l’exposition et la valorisation de leurs créations. Ils pourront également décrire leur processus de création lors du salon et magnifier leurs tenues et accessoires lors d’un défilé sur site. L’objectif est avant tout de valoriser leur savoir-faire et de les faire découvrir au grand public. »

L’appel à manifestation est disponible en ligne

Infos pratiques

Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 30 avril 2023 à 18h00. Les candidatures sont à adresser par e-mail à yt.yasmine@mamoudzou.yt.

Pour plus d’informations, les services de la Ville se tiennent à votre disposition par téléphone au 06 39 69 52 74.

Une réunion d’information générale dédiée aux futurs exposants se tiendra le mardi 25 avril 2023 à la MJC de Mamoudzou (M’gombani) à 15h00.

