Être utile à Mayotte, une nécessité pour certains 

Le hand, une affaire de famille

Arrivé à Montpellier il y a maintenant quatre ans, Baco El-Habib savait déjà quelles études il souhaitait faire. Depuis le collège, le jeune-homme savait qu’il voulait que ce soit en rapport avec le sport, son avenir était déjà tout tracé. Il faut dire que son entourage a participé à forger son amour pour le hand, son père ayant pratiqué le handball/football étant plus jeune ainsi que sa mère, sans parler de ses oncles.

Baco El-Habib a 23 ans, et se retrouve en dernière année de licence STAPS (sciences techniques des activités physiques et sportives) entraînement sportif et préparation physique. « Lorsque j’ai commencé mes études, c’était pour devenir professeur d’éducation physique et sportive. Sinon, je pratique le handball au club Lattes Handball. J’ai commencé à jouer au hand à Mayotte, dès l’âge de 10/11 ans. C’est un sport qui me plaisait et qui me plaît toujours autant d’ailleurs. Le fait de voir mon entourage le pratiquer également m’a encouragé dans cette voie. En parallèle des études, je continue de jouer en sélection, j’ai récemment été convoqué pour les jeux des îles en décembre dernier. Cette année, peut-être que j’aurai d’autres opportunités qui s’offriront à moi. »

Concilier études et sport, n’est pas toujours facile et nécessite d’avoir un sacré mental et de savoir faire des sacrifices. Le jeune-homme n’est pas inquiet pour autant, il connaît ses capacités, « je sais que l’on peut atteindre ses objectifs en ayant de la discipline ».

La vie personnelle d’un sportif

Cette année est particulièrement compliquée pour le jeune-homme qui doit jongler entre les cours, les matchs en club et les stages qu’il doit effectuer chaque semestre pour valider ses années. Parmi les matières qu’il a étudiées, on retrouve des cours sur la plasticité musculaire ou encore de la psychologie & sociologie du sportif.

« Dans mon emploi du temps, j’ai des heures consacré à la pratique de mon sport à hauteur de 6H/semaine. En plus de cela, il faut ajouter les heures d’entraînements et les clubs auxquels je suis inscrit, de ma propre initiative, le Lattes Handball. Cela fait que parfois, je n’ai pas beaucoup de temps pour ma vie personnelle. Je sors moins qu’avant, je me fixe une sortie tous les uns à deux mois, mais ça va, je le vis plutôt bien. En-dehors de mes heures de cours, je passe le reste de mon temps à la salle avec des collègues que j’entraîne parfois puisque je me suis spécialisé pour les entraînements sportifs et la préparation physique. Cela me permet de tester mes acquis et d’aider les autres. »

En parallèle, le jeune-homme propose des séances de coachings pour ceux qui le veulent. Un emploi du temps musclé pour un sportif averti.

Un regard vers l’avenir…

L’opération Wuambushu qui se prépare actuellement à Mayotte, tourne les regards des médias sur le 101e département français mettant ainsi en lumière les difficultés de l’île, la pauvreté, la délinquance juvénile, les violences qui effacent toute la richesse culturelle et la beauté de cette île.

« A l’heure actuelle, je pense beaucoup à l’avenir plus particulièrement à mon île, surtout avec tout ce qui s’y passe, le manque de personnel infirmiers, de professeurs et autre. Je veux y retourner afin d’être utile à mon île. J’ai comme principe de penser collectif avant de penser individuel, c’est donc tout naturel pour moi. A la fin de ma licence, je souhaite faire une école pour devenir infirmier et de pouvoir ainsi retourner sur l’île et y exercer. »

Pour le reste, monsieur Baco, souhaite avoir une vie pleine de rebondissements dans sa carrière de joueur, stable pour sa vie personnelle ! En attendant ce devenir, le joueur de hand a de quoi faire dans le présent. Il a dû montrer de quoi il est capable lors d’un match qui s’est déroulé ce week-end. Un match décisif qui devait décider si son équipe de Lattes pourrait jouer en nationale… qu’ils ont perdu 30 à 31, mais Ely a été impressionnant de talents pendant ce match pour avoir marqué la plupart des buts de son équipe. Il a d’ailleurs été contacté pour une sélection à Paris. Un avenir à la hauteur de ce qu’il souhaite, « à rebondissements ».

Sarah FETI