Brèves d’actu

Gendarmerie nationale : 21 interpellations ces deux dernières semaines

La gendarmerie nationale communique sur un grand nombre d’interpellations sur sa page Facebook. Au fur et à mesure que les renforts arrivent, les lignes s’allongent.

Sur ces deux dernières semaines, ce sont 21 auteurs de violences qui ont été embarqués à bord du fourgon de gendarmerie. Les faits touchent des violences aggravées commises à Chirongui, et armées à Sada lors d’un attroupement du 1er avril, à Pamandzi commises le 3 avril et le 8 avril, à Koungou le 9 avril, à Boueni le 22 mai 2022, à Acoua le 4 avril, à Bandrélé le 12 avril et le 14 avril sur cette même commune.

Ont également été interpellés, les deux auteurs de vol à main armée et séquestration le 31 janvier 2021 à Boueni, l’auteur d’un viol sur mineur le 12 avril à Koungou, les auteurs de menaces de mort le 12 avril à Bandraboua, et l’auteur d’une tentative de meurtre le 12 avril à Dembéni

Réforme des retraites : les avancées pour Mayotte

Saisi de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le Conseil constitutionnel écarte les critiques tirées de l’irrégularité de la procédure suivie pour son adoption, mais censure six séries de « cavaliers sociaux ».

Le fait de recourir à une loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour procéder à une réforme des retraites, n’a donc pas été retoqué par le sages. Promulguée ce samedi 15 avril, elle introduit un âge légal de départ à la retraite de 64 ans en 2030, contre 62 ans aujourd’hui. Elle apporte également des évolutions non négligeables pour les retraites minimales mahoraises : une augmentation des pensions de retraite les plus faibles, et une revalorisation de 150 euros de l’allocation spéciale pour les personnes âgées (ASPA), la portant à 680 euros.