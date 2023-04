Communauté de Communes du Sud – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE FOURNITURES

Communauté de Communes du Sud

Ancienne mairie de Bandrélé

97660 Bandrélé

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE FOURNITURES

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Sud (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20006047300010

Code postal / Ville : 97660 Bandrélé

Groupement de commandes : Non

.

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Ali Moussa MOUSSA BEN, président CCSUD – Tél : +33 269627411 – Mail : contact@ccsud.yt

.

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : – RCS ou KBis

-Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner

Capacité économique et financière : – Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels

– Déclaration concernant le CA global et le CA concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles

Capacités techniques et professionnelles : – Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années

– Liste des principales prestations effectuées au cours des 3dernières années,

– Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

– Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du contrat

Technique d’achat : Accord-cadre

Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 12 mai 2023 – 10:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Identification des catégories d’acheteurs intervenant (accord-cadre uniquement) : Acheteur public (Pouvoir adjudicateur).

.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Achat et fourniture courantes et services pour organisation d’évènements de la CCSud.

Classification CPV : 79952000

Type de marché : Fournitures

Description succinte du marché : Pour exercer ses compétences, la Communauté des communes du Sud organise des événements qui nécessitent l’achat de fournitures et de denrées alimentaires pour l’accueil de ses convives. Il s’agit ici de manifestations, conférences séminaires et réceptions etc.

Lieu principal d’exécution : Territoire de la CCSUD

Durée du marché (en mois) : 12

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

.

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

Lot 1 Location des matériaux

Classification CPV : 39522530

Valeur estimée du lot hors TVA : 50000 euros

Lieu d’exécution du lot : Territoire CCSUD

LOT :

Lot 2 Confection et livraison de plateau repas avec ou sans service

Classification CPV : 15894700

Lieu d’exécution du lot : Territoire de la CCSUD

LOT :

Lot 3 Confection et livraison de cocktail petits déjeuners de petits fours et de viennoiseries

Classification CPV : 15894700

Lieu d’exécution du lot : Territoire de la CCSUD

LOT :

Lot 4 Fourniture Eau en bouteille de 1litre, 1.5 litres ou 0,5 litre

Classification CPV : 15981000

Lieu d’exécution du lot : Territoire CCSUD

LOT :

Lot 5 Communication

Classification CPV : 79961350

Lieu d’exécution du lot : Territoire CCSUD

LOT :

Lot 6 Achat d’accessoires d’accueil évènement

Classification CPV : 03121200

Lieu d’exécution du lot : Territoire CCSUD

LOT :

Lot 7 Animation de cérémonie

Classification CPV : 92331210

Lieu d’exécution du lot : Territoire de la CCSUD

.

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires :

Accord-cadre à bon de commande. Les montants maximum annuels pour chaque lot sont les suivants

LOT 01 LOC MAT 50 000,00 € HT

LOT 02 REPAS 20 000,00 € HT

LOT 03 COCKTAIL10 000,00 € HT

LOT 04 EAU 5 000,00 € HT

LOT 05 COM 5 000,00 € HT

LOT 06 ACCESSOIRES ACCEUIL 5 000,00 € HT

lot 07 ANIMATION CEREMONIE 5 000,00 € HT

La durée initiale de l’accord-cadre est de 12 mois reconductible 1 fois sur une période de 12 mois.

Mode de reconduction expresse.

.

Date d’envoi du présent avis

14 avril 2023