Brèves d’actu

Modernisation du Jardin Maore : la 1ère phase inaugurée en juin

On vient des quatre coins de Mayotte sur cette plage du Sud qui a peu à peu rencontré de la concurrence au grè des aménagements sur la périphérie de l’île. Surtout depuis qu’il avait perdu son mythique ponton ponctué d’un faré. L’hôtel-restaurant Jardin Maore avait besoin d’une solide rénovation. C’est en cours, avec une nouvelle salle de réception et des bungalows qui font peau neuve.

La première phase de transformation du Jardin Maore sera inaugurée le vendredi 9 juin en présence des institutionnels et partenaires du projet : nouveaux bungalows, chambres, bar de plage et centre nautique « Le Lagon Maore », seront au programme.

Manifestations de comoriens contre l’opération Wuambushu ce dimanche dans l’Hexagone

Plusieurs collectifs dont le Collectif Stop Uwambushu a Mayotte (CSUM) se sont rassemblés ce dimanche pour dénoncer depuis Paris ce qu’ils jugent être une « opération xénophobe qui a tout d’une opération coloniale », qui se tiendra à la fin du mois dans le 101ème département français. Des rassemblements ont eu lieu notamment à Paris, Marseille, Lyon, Nice, Nantes mais aussi à Saint-Denis à la Réunion, pour dénoncer la « déportation des comoriens programmée par l’État français à Mayotte ».

L’idée effleurera peut-être ces créateurs de pancartes de venir en brandir d’autres, dans leurs pays, pour demander des systèmes éducatif et sanitaire au niveau des besoins de la population. A moins que leur double nationalité ne les incite à rester en France.

« Reconquête », le parti d’Eric Zemmour, s’installe à Mayotte

L’annonce de l’opération Wuambushu n’est certainement pas étrangère à l’intérêt que porte le parti du journaliste et polémiste Eric Zemmour à notre 101ème département.

Tout en annonçant la mise en place de la Fédération Reconquête de Mayotte, dont la déléguée est Aurélia Maillard, le parti affiche « son soutien aux autorités à l’initiative de l’opération Wuambushu ». Il dit également soutenir les actions régulières du Collectif des Citoyens de Mayotte, au Collectif RéMa et les Femmes Leaders, et rappelle pour cela le contexte, « l’insécurité grandissante, un système de santé sous tension, une éducation nationale débordée car sous-dimensionnée, la crise de l’eau qui s’annonce », et évoque la nécessité de « remigrer » les étrangers dans leurs pays d’origine. Un terme que l’on va certainement entendre à nouveau durant les deux mois à venir d’opération Wuambushu.

Orange Mayotte, sacré meilleur réseau mobile par l’Arcep

L’Arcep, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, a rendu public ce 14 avril, les résultats de son enquête annuelle sur la qualité des services mobiles des opérateurs télécom à La Réunion et à Mayotte : Orange est noté comme le meilleur réseau mobile à Mayotte pour la troisième année consécutive.

Cette publication présente les résultats de plus de 100.000 mesures réalisées par le régulateur. Au terme de plusieurs semaines de tests, ce sont les résultats sur 22 critères qui sont publiés aujourd’hui : 11 évaluant la qualité des services Voix/SMS et 11 évaluant la qualité des services Internet Mobile.

Selon l’Arcep, Orange est n°1 ou n°1 ex-æquo sur 19 des 22 critères mesurés à Mayotte :

– N°1 sur les débits en réception et en envoi de fichiers ;

– N°1 sur les communications réussies dans les lieux de vie comme sur les axes routiers ;

– N°1 sur la qualité vocale pour les appels passés dans les lieux de vie comme sur les axes routiers.

« Cette qualité est rendue possible grâce à la technologie VoLTE (voix sur 4G), une innovation exclusivement proposée par Orange à Mayotte », indique l’opérateur qui précise que l’Arcep souligne aussi qu’Orange a encore amélioré sa qualité de service entre 2021 et 2022.

Inscription et auditions pour la 6ème édition du concours Voix des Outre-mer

En 2022, ce sont deux bout’chous gonflés à bloc, Anton et Lollia âgés de 7 ans, qui avaient représenté Mayotte à la finale Voix des Outre-mer à Paris.

Le concours Voix des outre-mer est ouvert aux chanteurs qui aiment la musique sous toutes ses formes et qui ont une formation ou non, aux candidats qui sont dans des cursus de chorales ou d’instruments mais ouvert particulièrement aux talents qui sont curieux de découvrir, travailler et perfectionner leurs voix. « C’est une opportunité unique de partager votre passion pour la musique et de montrer au monde entier ce que vous avez dans les cordes vocales ».

Il ouvre également la possibilité de rencontrer d’autres artistes talentueux et d’être encadré par une équipe de professionnels de la musique tout au long de l’aventure. Vous bénéficierez de conseils personnalisés, de coaching vocal et de mises en scène pour vous permettre de donner le meilleur de vous-même sur scène. Les inscriptions sont ouvertes à tous les habitants des territoires d’outre-mer, que vous soyez en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, à Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte, dans l’hexagone ou ailleurs. Que vous chantiez en français, en créole, en tahitien, en wallisien ou dans une autre langue, toutes les expressions musicales sont les bienvenues !

Les lauréats du concours auront l’opportunité de se produire lors de prestigieux événements musicaux et de se faire connaître à l’échelle nationale. Dépêchez-vous de vous décider, fin des inscriptions le 15 mai 2023 !

3ème édition du Trail du Caméléon

dimanche 28 mai à 7h30 à la MJC de Kawéni. Inscriptions pour la marche et le trail La 3ème édition du TRAIL du CAMELEON aura lieu leà 7h30 à la MJC de Kawéni. Inscriptions pour la marche et le trail ici

Une nouveauté cette année, la Course des Familles. Un enfant âgé de 5 à 12 ans inclus court avec un adulte sur une distance d’environ 1 km sans classement mais avec une médaille pour les enfants!