Au programme ce week-end : une soirée d’impro vendredi soir, la poursuite des marchés paysans et agricoles, une course de pneus, les sorties tranquilles, une soirée « magique de la forêt enchantée », des cours de yoga, les soirées contes du ramadan, une soirée musique electro en Petite-Terre, un after plage le dimanche, ainsi que les séances de ciné.