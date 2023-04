Ville de M’Tsamboro- AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Ville de M’Tsamboro

170, avenue de la mairie

BP115

97630 M’Tsamboro

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA

CONCURRENCE TRAVAUX

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Ville de Mtsamboro (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000884500014

Code postal / Ville : 97630 M’Tsamboro

Groupement de commandes : non

.

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : CONSTRUCTION D’UN GABIER BFC OI

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : MDAHOMA MAOULIDA – Tél : +33 269637405 – Mail : maoulida.mdahoma@mairie-mtsamboro.fr

.

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Conformément L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et R.2143-4 du Code de la commande publique, les documents et renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activitéprofessionnelle

Capacité économique et financière : Conformément L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et R.2143-4 du Code de la commande publique, Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacités techniques et professionnelles : Conformément L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et R.2143-4 du Code de la commande publique, Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 12 mai 2023 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Critères d’attribution : Critère Délais d’exécution en jours à 10%

Critère Prix à 50%

Critère Valeur technique à 40%

.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX : CONSTRUCTION D’UN GABIER BFC OI À M’TSAMBORO

Classification CPV : 45210000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Lot n°01 : Gros oeuvre / Charpente / Couverture ;

Lot n°02 : Aménagements Divers ((Réservés aux Structures d’Insertion par l’Activité

Économique (SIAE)) ;

Lot n°03 : Electricité ;

Lieu principal d’exécution : 192 AVENUE DE LA MAIRIE M’TSAMBORO 97630 M’TSAMBORO

Durée du marché (en mois) : 3

Valeur estimée hors TVA : 141100 euros

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : oui

Marché réservé à une structure d’insertion par l’activité économique ou une structure équivalente, employant au moins 50% de travailleurs défavorisés

Marché alloti : oui

.

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

Lot n°01 : Gros œuvre / Charpente / Couverture ;

Classification CPV : 45210000

Lieu d’exécution du lot : 192 Avenue de la Mairie, M’tsamboro 97630 M’tsamboro

LOT :

Lot n°02 : Aménagements Divers ((Réservés aux Structures d’Insertion par l’Activité

Économique (SIAE)) ;

Classification CPV : 45112710

Lieu d’exécution du lot : 192 Avenue de la Mairie, M’tsamboro 97630 M’tsamboro

LOT :

Lot n°03 : Electricité ;

Classification CPV : 09310000

Lieu d’exécution du lot : 192 Avenue de la Mairie, M’tsamboro 97630 M’tsamboro

.

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : oui

Détails sur la visite : Les soumissionnaires doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d’exécution des prestations dans les conditions suivantes : Les visites se dérouleront tous les mardis après-midi et jeudis après-midi.

.

Date d’envoi du présent avis

12 avril 2023