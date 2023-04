L’Insignia fait escale à Mayotte

Comme la saison des pluies, celle des croisières est tardive cette année. Mayotte accueille ce vendredi le paquebot Insignia.

C’est le deuxième navire de la compagnie Oceania Cruises qui touche notre île cette saison après le Nautica, venu le 28 décembre 2022.

Le navire de 684 passagers sera resté au mouillage de 11h à 19h. Long de 180 mètres, il affiche des cabines luxueuses dont presque 70% possèdent une véranda privée, et 342 suites de grand standing. A bord, quatre restaurants, un salon de massage, un espace Spa et wellness, un salon de beauté, un centre fitness, des bars et lounges, un casino, une salle de jeux, une boutique, une piscine avec whirlpool, et une bibliothèque.