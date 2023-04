La 3CO heureuse lauréate du projet national Sentiers de Nature

Ils sont au total 18 lauréats, répartis en 2 catégories programme, à voir leur montage de dossier récompensé. L’objectif étant de subventionner des projets liés à la création et/ou restauration écologique de sentiers littoraux ou bien Nature.

Objectif tourisme France 2030

Sol métropolitain ou territoires ultramarins, communes, collectivités territoriales, voire même associations, ont été sélectionnés avec pour fil conducteur consigne, la volonté de préserver, donner accès et mettre en valeur son patrimoine Nature. Les subventions au profit de la biodiversité allouées à la catégorie Sentiers du littoral s’élèvent à 2 millions d’euros et à 900 000 euros pour les Sentiers de Nature visant à renforcer l’ambition Gouvernementale de faire de la « France la première destination mondiale de tourisme durable d’ici 2030 ».

Valoriser les berges de M’roalé

Pour Ibrahim BOINAHERY, vice président Communauté de commune du Centre-Ouest (3CO), à l’origine du projet intitulé Milieu aménagement pour la gestion de l’Eau – MAGE (qui veut aussi dire »Eau » en Maoré), c’est une légitime fierté qui en découle, saluant par la même occasion le gros travail d’équipe accompli en amont, dans l’élaboration de ce dossier.

Un dossier rendu fin 2022 qui porte sur l’aménagement et l’appropriation des berges de la rivière M’Roalé présentant plusieurs enjeux relatifs au plein assainissement de cette zone de captage, à la protection de sa mangrove attenante, à l’appropriation foncière officielle de ce lieu au regard d’habitations illicites présentes et enfin à la création et mise en valeur d’un sentier pédagogique menant à la petite plage de Zakani. « C’est un projet qui me tient à coeur et d’autant plus au regard du caractère de plus en plus rare que représente l’Eau. Une richesse qu’il faut impérativement préserver tout en offrant support concret, écologique et pédagogique au grand public. Une sorte de musée à ciel ouvert » nous confie le maire de Tsingoni. Un projet dont l’étude de faisabilité est déjà en cours visant un commencement des travaux en début d’année prochaine. Concernant l’attribution officielle du foncier, 1 km et demi doit être légué par le Département et 800 mètres déjà octroyés par la commune concernée. Les parcelles privées sont quant à elles tout à fait ouvertes à ce projet pour lequel le vice-président doit continuer son porte à porte pour la demande de subventions complémentaires.

Pour information, le ministère de l’Écologie ayant souhait à poursuivre cette dynamique de protection et mise ne valeur de l’environnement, il est officialisé que les deux appels à projets se maintiennent invitant les collectivités territoriales, les établissements publics, les associations agréées de protection de l’environnement et les gérants des itinéraires de randonnée à soumettre leur(s) projets(s) auprès des instances du Cerama.