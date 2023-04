Cufr : Petit à petit, la Culture fait pleinement son nid

Depuis sa création conjointe à la départementalisation en 2011, le Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte n’a eu de cesse de monter graduellement en puissance offrant un panel de formations diplômantes de plus en plus abondant allié au souhait de développer des actions parallèles élargies, enrichissantes et résolument tournées vers l’ouverture des sens et des frontières. Une ouverture à la fois intellectuelle et artistique, matérialisée par la création d’un Pôle Culture en 2014 qui a su s’enrichir aussi grâce au plein engagement, souvent novateur, de son responsable Jean-Louis Rose, présent au sein de ces mêmes murs ’’Cufriens’’ depuis plus de 13 ans.

Parce que la micro-insularité n’est pas un frein

Priorité gouvernementale depuis maintenant près de 10 ans, le déploiement et l’accès à la Culture sous toutes ses formes privilégie aussi les universités qui se veulent lieu de rassemblement approprié pour l’apprentissage, la création d’œuvres et les pratiques artistiques. Des pratiques déjà communes sur notre territoire, notamment en matière de théâtre. Et bien que la chose n’eut été réellement structurée, il n’en demeure pas moins que cela fait aussi partie des traditions moins connues, néanmoins plutôt répandues à Mayotte. Un amour plus ou moins caché donc pour cet art que le Cufr a souhaité développer sous formes d’ateliers de pratiques artistiques également portés sur l’approche numérique ou encore la photographie. La technologie et le dématérialisé ayant aussi ses limites, il a très vite été pensé la mise en place de projets d’itinéraires culturels, hors territoire, permettant ainsi à tous les étudiants, quels que soient leurs respectifs cursus, mais aussi aux personnels internes et même au grand public, d’avoir accès à ces actions culturelles visant à promouvoir les connaissances, la culture, l’histoire des arts mais aussi les rencontres et interactions de compatriotes ultramarins et métropolitains. En somme, l’indispensable ouverture d’esprit pour les synapses et la construction de son projet de vie. C’est ainsi qu’à partir de 2016, les voyages culturels en petit comité ont débuté sur la Réunion dans un premier temps, puis sur Paris.

Durant 1 semaine, les heureux lauréats, sélectionnés sur cohérente motivation et entretien, ont pu découvrir des expositions dans des musées de renom, des ateliers terrain pratique en pleine et autonome immersion, ainsi que des spectacles à la Comédie française ou encore l’Opéra Garnier pour ne citer que cela. Un concept révélateur qui a fait ses preuves et qui perdure, permettant à l’étudiant de mieux appréhender la poursuite de ses études hors sol ou non, évitant ainsi le choc culturel qu’il peut y avoir et/ou les mauvaises surprises, ou encore de susciter des vocations et changements de voies. Ce complément culturel indispensable au cursus universitaire de tout étudiant du Monde, bénéficie d’une pluralité de financements, autres que ceux du Cufr, notamment auprès de la Délégation régionale académique à la jeunesse à l’engagement et aux sports (DRAJES), la Direction des affaires culturelles (DAC) ainsi que le Rectorat d’Académie.

De l’éphémère au concret

Ces projets étant des plus féconds pour l’ouverture d’esprit, les demandes sont de plus en plus accrues au regard de ce volet artistique pluridisciplinaire. Un volet qui forge aussi les merveilleuses rencontres où le hasard n’a finalement guère sa place. C’est ainsi qu’en 2018, suite à un autre itinéraire culturel parisien, ayant conduit la petite délégation mahoraise du moment à une des représentations du Théâtre du Soleil, orchestrée par la non moins célèbre metteuse en scène Ariane Mnouchkine qui fut, ce soir là, ravie d’échanger en fin de spectacle avec les étudiants du Cufr.

Des échanges bienveillants et spontanés ayant amené l’idée de créer une école nomade sur Mayotte avec le plein appui de la DAC et du rectorat, qui ont tout de suite adhéré et cru au bien fondé de ce projet. C’est donc en juillet 2019 qu’une partie de la troupe des professionnels du Théâtre du Soleil est venue donner, durant 3 semaines, souffle de vie, encadrement, conseils et cours à une centaine de stagiaires étudiants, lycéens, jeunes des quartiers populaires et même adultes demandeurs, ayant déjà une première approche des planches et du spectacle. Et quel succès ! Un succès tel qu’à la rentrée suivante, il fut créé le tout premier Diplôme universitaire (DU) Pratiques du spectacle vivant. Un enseignement modulaire sur 2 ans, représentant 524 heures de cours étalées sur le calendrier des congés, les périodes où il n’y a pas cours ou encore durant les créneaux Cufr dédiés à la Culture.

Sous réserve d’un minimum de pratique, même informelle, et de connaissances initiales en la matière, d’un projet universitaire et /ou professionnel cohérent, les étudiants déjà inscrits en cycle universitaire, et même certains jeunes sans baccalauréat, ont pu postuler à cette toute première promotion. Une promotion de 11 élus qui s’achèvera en décembre prochain, parrainée par Ariane Mnouchkine / le Théâtre du Soleil à Paris mais également l’École supérieure de théâtre de l’Union à Limoges. La force de ce DU, au final tremplin, réside dans la création rapide et solide d’un réseau de contacts et d’échanges, garantissant ainsi concret suivi pour la poursuite du cursus de l’étudiant. Durant cette formation, totalement gratuite et prise en charge, les stages s’effectuent au Royaume des fleurs à Dzaoudzi, au Pôle culturel de Chirongui mais également à Limoges ou encore à Paris; de quoi susciter davantage d’envie.

L’ouverture par les échanges

Si l’on croyait que le Pôle culture du Cufr en resterait là, il n’en est rien et dans sa volonté de proposer aux étudiants (mais pas que) des enseignements artistiques variés et connexes aussi tournés vers les échanges inter-culturels, la connaissance et la création de liens forts locaux, régionaux voire internationaux, il est donc proposé de manière régulière, principalement durant les périodes de vacances, des master class offrant aux participants la possibilité de vivre une expérience artistique et technique concrète.

Des master class fiancées par les principaux partenaires précités, toujours basées sur entretien de motivation, ouvertes aussi au commun des mortels extérieurs comme vous et moi mais également aux jeunes, parfois même sans diplôme. C’est ainsi que sont intervenus divers artistes, photographes professionnels, producteurs musicaux voire même écrivains, tel que le romancier franco-malgache Jean-Luc Raharimanana ayant permis de nouer des liens avec les étudiants qui ont par la suite pris leur envol et continué à évoluer en ces artistiques sphères grâce à leurs connaissances acquises.

Depuis 2019, c’est avec la réalisatrice marseillaise et artiste pluridisciplinaire, Christine Coulange, que certaines master class très innovantes, s’ouvrant aux autres insularités régionales mais aussi ultramarines françaises à travers le globe, se sont concrétisées; ayant conduit quelques heureux chanceux en Métropole, à Madagascar, en Martinique, aux Comores et même en Polynésie française.

Le but de ce projet multilatéral et itinérant étant, sous format final d’un web-documentaire, de faire découvrir tout un parcours, envers du décor inclus, ainsi qu’une approche à la fois de sciences humaines, de mise en valeur des respectifs patrimoines immatériels et culturels. En sommes, les étudiants se découvrent mutuellement, partagent leurs respectives richesses culturelles et traditions, s’échangent entre universités et toutes ces expériences et belles émotions se veulent capturées. Des échanges où nos étudiants mahorais deviennent aussi de réels ambassadeurs comme cela fut le cas de Nourania Soidri, en 2ème année de licence d’Administration économique et sociale (AES) et membre d’une association de M’Biwi à Boueni. Elle s’est rendue en juin 2022 à l’espace de vie culturelle de la Friche la Belle de Mai, à Marseille.

Une première expérience hors de Mayotte et en Métropole où sa première sensation fut marquée par la dynamique émulation de la capitale sudiste « ça secouait dans tous les sens, c’était impressionnant, intensément vivant ». Une intimidation vite remplacée par la fierté de faire découvrir aux locaux son amour pour la culture et l’histoire de Mayotte; une révélation et voie qu’elle aimerait poursuivre professionnellement sur notre département, après ses études. Pour An-Ichat Kafe, en 3ème année de licence de Géographie, ayant déjà à son vécu une approche artistique théâtrale, il fut une chance extraordinaire, grâce au Cufr, de partir par 2 fois à l’autre bout de la planète, en Guyane ainsi qu’en Polynésie française.

Une expérience légitimement mémorable riche de dépaysement « Ce qui m’a le plus marqué, c’est l’extrême gentillesse des gens. Pour la Guyane, nous sommes arrivées en pleine période du carnaval à Cayenne et pour la Polynésie, cela va paraître bête car je vis aussi sur une île magnifique mais, là-bas, le bleu de l’eau tout comme les paysages étaient paradisiaques. Les gens sont tellement doux et chaleureux ! » Elle nous confiera que ces voyages ont renforcé sa pleine conviction de faire un métier en lien avec le tourisme et les échanges humains.

Des expériences et terrains expérimentations pédagogiques qui apportent matière concrète à l’ouverture d’esprit, à la bienveillante curiosité et aux échanges pouvant conduire à des révélations pour les uns et à la création concrète de débouchés et formations pour le dynamique Pôle Culture du Cufr à l’image du fameux DU déjà existant pour lequel le Ministère de la Culture pousse déjà l’intérêt d’une extension vers une Licence des arts du spectacle.

Le prochain challenge ? Cette montée en puissance qu’offrira l’Université de Mayotte, la pleine utilisation de ce grand amphithéâtre polyvalent à venir telle, aussi, une salle de spectacle afin d’apporter concret artistique aux divers projets, représentations, ateliers, programmes, master class et qu’importe l’appellation tant que la fibre artistique s’exprime ! La capacité d’accueil du nouveau campus offrira également la possibilité de renforcer ce fertile échange culturel inter-étudiant. Alors, cela vous a donné envie de commencer, poursuivre ou bien même de reprendre vos études ? Franchissez le pas, une prochaine master class sur le montage vidéo aura d’ailleurs lieu le prochain mois…

MLG