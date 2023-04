Mairie de Bandraboua – AVIS DE MARCHÉ

Mairie de Bandraboua

BP48

238, rue de l’hôtel de ville

97650 BANDRABOUA

AVIS DE MARCHÉ

Section 1 : Identification De L’acheteur

Section 2 : Identification Du Marché

Intitulé du marché : Opération RHI de HANDREMA 2éme tranche – Phase 1

Type de marché : Travaux

CPV – Objet principal : 45000000.

Mots descripteurs : Réseaux divers, Voirie et réseaux divers.

Lieu principal d’exécution du marché : Village de Handréma, quartier prioritaire

Durée du marché (en mois) : 6

La consultation comporte des tranches : Non

Marché alloti : Oui

Section 3 : Lots

Description du lot n° 1 :

Reprise des réseaux hydrauliques au niveau de la rue COMBO

Mots descripteurs : Réseaux divers.

CPV – Objet principal : 45232410.

Description du lot n° 2 :

Reprise des réseaux hydrauliques au niveau des rues SOUSSOTIE et RFO

Mots descripteurs : Réseaux divers.

CPV – Objet principal : 45232410.

Description du lot n° 3 :

Réfection de voiries au niveau des rues COMBO, SOUSSOTIE et RFO

Mots descripteurs : Voirie.

CPV – Objet principal : 45233140.

Section 4 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Condition de participation : Se reporter au règlement de consultation

Date et heure limites de réception des plis : 15 Mai 2023 à 15:30

Possibilité d’attribution sans négociation (Attribution sur la base de l’offre initiale) : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 5 : Communication

Moyen d’accès aux documents de la consultation :

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/931916

Identifiant interne de la consultation : RHIPH1

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Contact : Hachime Soibirdine

email : soibirdine.hachime@mairie-bandraboua.fr

Tél : +33 639252880

Section 6 : Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d’envoi du présent avis : 12 Avril 2023

