VILLE DE MAMOUDZOU – vente aux enchères sous Soumissions cachetées

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

VILLE DE MAMOUDZOU

DEPARTEMENT DE MAYOTTE

La ville de Mamoudzou représentée par Monsieur Ambdilwahedou SOUMAILA en qualité de Maire de Mamoudzou organise

une vente aux enchères sous Soumissions cachetées.

Les conditions de ventes ont été détaillées dans un cahier des charges disponibles à la mairie de Mamoudzou Boulevard Halidi

Selemani

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h00 à 14h00 et le vendredi de 08h00 à 11h00 ou à

demander par courrier électronique à commande-publique@mamoudzou.yt ou téléchargeable sur

le site https://www.marches-securises.fr

Pour tous renseignements complémentaires appeler le 0269 66 50 10 et demander la direction de la commande publique,

patrimoine et assurances (Monsieur El-Anrif VITTA).

N°LOT Désignation

du bien Marque Immat Année Km Etats (hors

d’usage/cassé/usée mise à prix Lieu de

récupération Lot 1 Bipper 5

places PEUGEOT CH-057-TG 2012 Néant Problème technique

mauvais état général 3 000,00 € . Lot 2 Berlingo 2

place Citroën DK-060-CT 2014 Néant Problème embrayage

mauvais état général 3 000,00 € . Lot 3 Berlingo 2

place Citroën DK-816-CS 2015 Néant Problème embrayage

mauvais état général 3 000,00 € . Lot 4 208 PEUGEOT DL-401-SK 2014 Néant Problème moteur,

frein arrière, défaut

de clim 2 500,00 € . Lot 5 2008 PEUGEOT DS-758-DR 2015 44832 Problème clim,

défaut carrosserie

état de marche 2 500,00 € . Lot 6 308 PEUGEOT CR-650-QJ 2013 Néant Problème moteur,

mauvais état général 2 500,00 € .

Les soumissionnaires devront renseigner la fiche de soumission annexée au cahier des charges, la signer et la mettre sous

enveloppe cachetée portant les mentions :

« VENTE AUX ENCHERES SOUS SOUMISSIONS CACHETEES _ VEHICULE »

Ville de Mamoudzou

ENVELOPPE A DEPOSER AVANT LE 25 AVRIL 2023 A 10H00 L’HOTEL DE VILLE DE MAMOUDZOU BOULEVARD

HALIDI SELEMANI DIRECTION COMMANDE PUBLIQUE, PATRIMOINE ET ASSURANCES _ 1ER ETAGE

Remplir lisiblement toutes les lignes, dater et signer sous peine de nullité.

Aucune enveloppe ne pourra être déposée hors délai.

Date d’envoi de l’avis : le 11 avril 2023

Avis de vente aux enchères sous soumissions

Cachetées _ Véhicule