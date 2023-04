Les étudiantes mahoraises de Vatel à l’apprentissage du Monde

Chaque stagiaire pourra ainsi apprendre et se perfectionner dans le service opérationnel et la spécificité qui lui sont propres à travers une riche expérience en un hôtel de renom grâce aussi à la noble réputation du Groupe Vatel qui n’est plus à faire et qui aide, aussi, à ouvrir bien des portes.

Souhaitons à ces futures professionnelles du raffinement et de la Bienséance de s’épanouir pleinement dans cette aventure et de revenir nourries d’envies et de nouvelles compétences au service du développement touristique notre île aux doux parfums et au Lagon.