La grande exposition annuelle d’artistes de Mayotte et de sa région à la MJC de Kawéni qui s’est tenue pendant une quinzaine de jours, prend l’air en visitant l’ensemble des communes qui veulent bien accueillir les œuvres de ces artistes.

« Nous partons à la rencontre de toute la population en particulier ses jeunes, l’exposition « Les artistes s’exposent » devient une exposition itinérante qui pourra séjourner une dizaine de jours dans chacune des communes du département », explique Fatima Ousseni, Chargée d’organisation de l’association Zangoma qui porte l’évènement.

L’animation de l’exposition est faite en priorité avec le concours des artistes (Exposition et ateliers de pratiques artistiques) et des jeunes volontaires (médiateurs culturels,…) de la commune d’accueil.

Il s’agit de promouvoir et de diffuser la création contemporaine pour le plus large public. Permettre l’émergence des jeunes talents de Mayotte.

Pour la première fois un thème a été retenu : « Un livre, une image » idée nourrie par « le désir d’une plus grande visibilité des écrivains dans le paysage local et d’une meilleure connaissance de ces auteurs locaux par la population. Zangoma offre une combinaison originale qui vise un échange nourri entre l’art et l’écriture. Cette dualité permet aussi d’associer les scolaires et leurs enseignants. Des ateliers pour visites de l’exposition, découverte des pratiques artistiques déjà existantes, sont prévues afin d’offrir de belles occasions de discussions, connexions avec les élèves du primaire, collégiens, lycéens, étudiants et toute la population. L’objectif est de permettre un dialogue entre l’écriture et la représentation artistique, peinture, sculpture, vidéo, installation etc. ».

Pour soutenir les artistes, le Pass culture est sollicité à travers les enseignants incités à organiser une sortie scolaire à l’occasion.

Depuis ce 11 avril, l’exposition se tient à la bibliothèque de Pamandzi, et jusqu’au 22 avril.