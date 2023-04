Semaine des métiers du tourisme : Mayotte mise sur les expériences immersives

Le tourisme a le vent en poupe depuis quelque temps à Mayotte. De nombreux professionnels proposent différentes activités à la fois pour les personnes venant en vacances mais aussi pour la population mahoraise. C’est le cas de Koko Expériences créé il y a environ un an et qui propose de faire découvrir Mayotte de manière authentique et durable. « Notre objectif est de participer, de valoriser, de transmettre et de sauvegarder le patrimoine immatériel de l’île, explique Hassanati Anli, une des deux cofondatrices. Nous vendons des expériences, des excursions pour découvrir le patrimoine ».

Plusieurs activités sont ainsi proposées parmi lesquelles des randonnées kayak ou ethno botaniques; des cours de cuisine traditionnelle; des ateliers de cosmétiques et de poteries, de danses et de musiques traditionnelles; des massages ou encore la construction d’un banga en terre… Bref tout ce qui fait la richesse du patrimoine mahorais. Koko Expériences collabore avec plusieurs prestataires habitant l’île car « Il est pour nous essentiel de travailler avec des personnes ayant un savoir-faire mais aussi un savoir-être », insiste Hassanati. Les excursions et activités proposées durent entre 1h et 3h et coûtent de 45 à 50€ en moyenne par personne.

Forte de nombreux prix remportés ces derniers mois, Koko Expériences devrait proposer encore plus d’activités car « Notre but et de diversifier et de créer toujours plus », complète la jeune femme.

Accueillir les gens dans un milieu naturel et authentique

C’est ce que va proposer prochainement « Happy divers » avec la construction du gîte de Mliha. « Nous espérons pouvoir ouvrir d’ici le mois de septembre », indique Lucie, une des responsables du site. Une quinzaine de couchages seront proposés avec un dortoir et des chambres individuelles. Le plus de cet endroit résidera dans le développement d’un jardin mahorais authentique. « Nous allons planter plusieurs espèces de plantes endémiques et proposer aussi un jardin aquaponique. Par ailleurs nous avons en projet également de faire de cet endroit un gîte à oiseaux. A terme un pôle restauration devrait voir le jour par la suite. Pour l’instant nous nous concentrons sur le gîte ainsi que sur l’activité de plongée que nous proposons déjà depuis quelques temps ainsi que la location de kayaks et de paddles », poursuit Lucie.

Autre expérience immersive, l’agritourisme avec la visite d’une plantation de vanille du côté de Tsingoni. Pour rappel, trois producteurs faisant partie de l’association Saveurs et Senteurs de Mayotte ont décroché la médaille d’argent au prestigieux concours agricole du Salon international de l’agriculture à Paris en février dernier. « Il est important de faire découvrir ce que nous mangeons, explique le producteur. Il faut valoriser notre patrimoine ». Différents ateliers sont ainsi proposés montrant les différentes étapes de production de la vanille, de sa plantation jusqu’à sa commercialisation.

Les projets liés au tourisme ne manquent pas sur notre territoire. Entrepreneurs, prestataires, producteurs, artisans fourmillent d’idées et de concepts afin de proposer aux touristes de passage mais aussi aux Mahorais une expérience enrichissante tout en valorisant le patrimoine de l’île au lagon.

B.J.