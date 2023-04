L’agenda week-end : contes, spectacles, multiplication des marchés, et des soirées jusqu’au bout du… lever de soleil

Vendredi 7 avril

– Cinéma Alpa Joe : 20h – Crazy Bear

Samedi 8 avril

– De 7h à 22h : Le marché du ramadan posera ses étals sur place Amboirou Lahi (Sicotram) et la rocade Bamana à Chiconi, à partir du 8 avril 2023 et restera en place durant tout le mois de jeûne musulman, jusqu’à la veille de l’Aïd. Venez déambuler entre les stands des commerçants et artisans de la commune de 7H à 22H.

100 places disponibles pour les commerçants de Chiconi et Sohoa et 10 Stands pour des exposants extérieurs à la commune. Vous pouvez vous inscrire en ligne ou à la MJCSC De Chiconi.

Renseignements : 0639 26 37 47 / 0692 11 92 26 ou coordination.mjcscchiconi@gmail.com

– De 8h à 12h : Le prochain marché paysan aura lieu demain samedi 8 avril 2023 Place Coco Massudiki à côté de la mosquée à Passamaïnty. Les agriculteurs et les artisans locaux vous accueillerons de 08h00 à 12h00.

La programmation des marchés paysans évolue durant le mois de ramadan. En plus des 3 samedis habituels par mois, le marché se tiendra exceptionnellement le premier samedi du mois d’avril et deux mercredis.

– De 8h à 13h : La CCsud et les communes du sud (Bandrélé, Bouéni, Chirongui et Kani-Kéli) sont heureuses de vous donner rendez-vous pour le prochain marché Agricole et Artisanal du Sud, samedi 8 avril à Bandrélé, marché couvert de Hamouro de 8h à 13h.

Ces marchés sont organisés par les collectivités du Sud et chaque événement permet de valoriser une trentaine d’exposants du territoire, leurs savoir-faire et leurs produits.

A découvrir, de nombreux exposants et des produits locaux ; fruits, légumes, plantes, sel et épices… des produits d’artisanat ; décoration, ustensiles de cuisine, broderies… et des produits de restauration traditionnelle ; plats, jus, gâteaux, achards.

– 18h : En attendant « La Nuit de la Pleine Lune 6 mai ». Les contes du mois de Ramadan avec Jorus Mabiala Demain soir plage des 3 baobabs, Jorus et Bakar nous content Salim Hatubou à 18h et 21h.

– 19h30 : Lulu’s Paradise. Ce spectacle ne parle pas d’Israël, une Israélienne parle. D’ailleurs, elle pourrait être tout autre qu’israélienne, et raconte, chuchote, une enfance dans un endroit du monde en état de guerre. Dans un espace scénique de proximité, Lulu joue avec le public. Elle se raconte le plus simplement du monde : Je m’appelle Lulu. Je suis née dans le désert du Néguev, en Israël. C’est là que j’ai vécu toute mon enfance et mon adolescence. Ma mère est à moitié allemande et à moitié hongroise et mon père est à moitié polonais et à moitié irakien. Irakienne-Polonaise-Hongroise et Allemande… Je suis un quatre-quarts. Lulu’s Paradise ne défend rien, ne condamne rien, c’est juste une jeune femme qui parle d’elle tout en ayant la tête en bas. Une aventure intimiste, entre théâtre et cirque, contorsion et manipulation d’objets.

Vous pouvez prendre vos réservations dès à présent pour le spectacle de cirque Lulu’s Paradise de la Cie Attention Fragile au Pôle Culturel le samedi 08 Avril à 19h30.

Pour réserver vos places c’est ici

Attention les spectacles sont sur réservation avec une jauge limitée.

– Dès 9h : Opération « sorties_tranquilles » avec la gendarmerie « MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI », ci joint le programme de ces samedi et dimanche de rando: Tanaraki, Bandrélé, Dziani, pour le samedi, Plage du préfet, Mont Choungui et plages de Moya, pour le dimanche. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

Dimanche 9 avril

– De 2h30 à 6h30 : Évènement de Maore TOUR Mont Choungui

Admirez au lever du soleil un panorama complet de 360° degrés de toute l’ile. Second plus haut sommet de Mayotte après le mont Bénara et anciennement classé comme parcours d’entrainement de la légion étrangère. Aujourd’hui le Mont Choungui est l’ascension de l’île la plus prisée par les touristes. Son parcours comporte de nombreux passages d’escalades avec une pente à plus de 70° offrant une vue imprenable sur toute l’île.

ATTENTION : Pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de participer à un bivouac la veille avec grillade ou repas. Pour participer, bien penser à choisis l’option « Bivouac au pied du Mont Choungui ». Le RDV est à 19H sur le parking du Mont Choungui (hamac et lampes frontales fournis)

Réservation en ligne ici

– A partir de 17h : Chez KINAZA COMEAGAIN, Rue Mahabou MAYOTTE

After plage Soirée Kizoooomba 18h-22h

1 salle toutes ambiances… 100% kizomba, semba, urban kiz, ghetto zouk, tarraxinha, afrobeat, kompa, doceur, tarraxo. Le lieu : KINAZA COME AGAIN

Au programme :

17h 00 : Ouverture de porte.

18h 00 – 19h 00: initiation urban kizomba

19h 00 – 22h 30: soirée entre libre.

Restauration sur place. Réservation conseillée

– A partir de 18h : Évènement de Tropika Delika

Piscine Koropa. Durée : 13 h

Tropika Delika revient vers vous le Dimanche 9 avril, veille d’un jour férié, pour une grande fiesta à la piscine du Koropa Club!

Au programme:

-Dj set en bord piscine de 18h à 2h avec Zazu, Simon, Aubron, M4RI4CHI et Luminh

-expo d’art de Patricia et Vanille

-flash day tattoo de Carnalitattoo

Et pour clôturer cette soirée crazy on passera en boîte de 2h à 5h pour l’after party et….surprise! On aura le plaisir de danser sur les sonorités de Rorschach, dj et organisateur d’événements sur Paris et cofondateur du Fata Morgana Festival!

INFO PRATIQUES:

-Les billets sont disponibles ici

-Début des hostilités 16h pour se poser et profiter du coucher de soleil avec un bon cocktail dans la piscine

-Toute sortie de la pool party est définitive à partir des 22h

-Bar et restauration sur place

-L’entrée en boite pour l’after est gratuite aux participants de la pool party

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 8 avril à 10h : Super Mario Bros, le film

13h : Les Trois Mousquetaires – D’Artagnan

15h35 : Creed III

20h : Shazam ! La Rage des Dieux

Dimanche 8 avril à 10h : Super Mario Bros, le film

13h : Shazam ! La Rage des Dieux

15h30: Les Trois Mousquetaires -D’Artagnan

20h : Creed III

Infos : www.cinealpajoe.yt