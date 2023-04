Comores : Sébastien Lecornu attendu à Moroni ce week-end

La nouvelle est officiellement tombée ce mercredi 5 avril. Le ministre français en chargé des Armées séjournera aux Comores le dimanche 9 avril prochain. Il sera accompagné de militaires dont le nombre n’a pas encore été précisé. «Il sera là dimanche 9 avril, c’est tout», indique une source autorisée comorienne. «Vous serez informés du programme des rencontres la veille de son arrivée», a ajouté la même source.

Les détails de la visite ne sont pas communiqués par les services officiels comoriens. La coopération militaire et la lutte contre les menaces sécuritaires dans la zone de l’Océan indien seront sans doute au centre des enjeux de cette visite de 24h. Il s’agit du premier déplacement d’un ministre du gouvernement français à Moroni après l’investiture d’Emmanuel Macron en mai 2022. La France et les Comores ont mis en place «un partenariat renouvelé» à l’issue de la rencontre entre Emmanuel Macron et Azali Assoumani en juillet 2019 à l’Elysée. Le Plan de développement France-Comores (PDFC) est toujours en cours.

L’opération « Wuambushu » sur toutes les lèvres à Moroni

Quant à l’opération annoncée « Wuambushu », programmée, selon certaines indiscrétions à Mayotte entre avril et juin 2023, une source comorienne affirme que Moroni ne pourrait pas se prononcer avant une déclaration officielle sur le sujet par Paris. «On ne peut pas réagir à un sujet qui n’a pas encore été évoqué officiellement par une autorité française. Il y a des rapports classiques entre un Etat et un Etat, un protocole diplomatique à respecter. Ce sont seulement les medias qui en parlent. S’il y a une déclaration officielle côté français, il y aura une réaction officielle côté comorien», dit une source comorienne.

La visite de Sébastien Lecornu devrait se focaliser sur la coopération en matière de défense et les actions à mener notamment sur les opérations de sauvetage en mer et le renforcement des mécanismes de lutte contre les trafics de toute sorte dans la zone du Canal de Mozambique. La région est devenue poreuse et est source d’activités illicites notamment les trafics de stupéfiants, d’êtres humains et surtout d’armes. Des milices liés au groupe somalien Shebab sévissent entre le Golfe d’Aden jusqu’aux cotes mozambicaines. Des groupes armés terrorisent le pays depuis 2017 notamment dans la région de Cabo Delgado.

Les deux pays liés par des accords de défense signés en 1978

Le Centre régional de fusion d’informations maritimes (Crfim) basé à Madagascar, financé par l’Union européenne, à travers la Commission de l’Océan indien (Coi) note des activités inquiétantes dans la zone. Les Comores et la France font partie intégrante de ce programme. En septembre dernier «90 fusils kalachnikov, 162 caisses de mitraillettes Grinov et 182 caisses de munitions de divers calibres, 43 cartons de cordeau détonant et 45 cartons de mèches antidéflagrantes» avaient été saisis à bord d’un bateau dans la zone par des unités d’intervention mixtes des pays de la région.

La France, à travers les Forces armées de la zone Océan indien (FAZOI), poursuit ses séances d’instruction au profit des militaires comoriens depuis des années. Des officiers participent au renforcement de capacités des gendarmes dans de nombreux domaines. La France joue un rôle important en matière de renseignements et de logistique en soutien aux actions de lutte contre les trafics transfrontaliers. Le commandant des FAZOI, le général Laurent Cluzel, avait annoncé, en décembre dernier, la volonté de ses hommes d’accompagner les garde-côtes comoriens à «monter en puissance » pour faire face aux menaces potentielles sur les côtes comoriennes. Il est à rappeler que les Comores et la France sont liées par des accords de défense signés en 1978, entrés en vigueur en 1979 et renouvelés en 2012.

A.S.Kemba, Moroni