Retraites : l’intersyndicale de Mayotte porte des revendications nationales et locales

L’intersyndicale de Mayotte (UI-CFDT, UD-FO, CFE-CGC, FSU, CGT-Ma, SUD-Solidaire, UNSA) appelle toutes et tous les travailleuses et travailleurs (public, privé, jeunes et retraité) à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 06 avril 2023 pour exiger plusieurs points:

– Le renoncement du gouvernement au report de l’âge légal de la retraite de 62 à 64 ans et à l’accélération de l’augmentation de la durée de cotisation

– L’application du taux et du plafond de la sécurité sociale de droit commun sur les calculs de pensions à Mayotte

– L’ouverture des droits aux régimes complémentaires de retraite (IRCANTEC, AGIRC ARRCO)

– L’application du code de la sécurité sociale à Mayotte

– L’application du SMIC de droit commun et en finir avec les discriminations

– Extension des conventions collectives nationales

– Alignement de l’indexation des salaires à 53% pour finir avec les disparités de traitement

– Application du droit commun sur les minima-sociaux (allocations familiales, logement, rentrée scolaire, ASPA, AAH, RSA, prime d’activité, …)

– La revalorisation de la carrière des anciens agents de l’Ex-fonction publique locale de la CDM en reprenant en compte leur ancienneté générale de services (AGS)

– Reprise de la totalité de la carrière des énergéticiens de Mayotte par la Caisse Nationale de retraite des IEG (CNIEG)

– Harmonisation des pensions des agents de la Fonction publique

– Le maintien de la bonification outremer

– Le maintien et l’application à toutes et tous de l’Indemnité Temporaire de Retraite.

Rendez-vous est donné le jeudi 6 avril 2023 à 9h place de la République à Mamoudzou