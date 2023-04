Coupure d’eau à Cavani et Kawéni ce mercredi

La Mahoraise des eaux informe les usagers des secteurs de Mamoudzou, village, de Cavani, et de Kaweni village et zone industrielle, qu’en raison de la forte turbidité des eaux brutes en entrée respectivement de l’usine de Mamoudzou et de l’usine de Bouyouni, la production journalière de ces deux usines a été très perturbée. De se fait, les niveaux d’eau dans les réservoirs de tête de ces secteurs sont très bas. D’où la nécessité de procéder à une coupure urgente pour permettre aux réservoirs concernés de se recharger.

La coupure aura lieu à partir de 17h30 ce soir pour une réouverture à 7h demain matin.

« Nous conseillons aux usagers du service lors de la remise en eau de :

– Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement.

– Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

– Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demie journée suivant la remise en eau.

La Direction vous présente ses excuses pour le désagrément occasionné. »