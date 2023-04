Programmation éclectique pour la 5ème édition de Kayamba en mai

Kayamba s’affiche comme « le festival du mariage des musiques traditionnelles et électroniques ». Pour sa 5e édition, l’équipe organisatrice a choisi de marquer le coup en invitant 15 artistes sur deux jours : des artistes originaires de Mayotte, La Réunion, Maurice, mais aussi du Kenya, de Tanzanie, du Mozambique, de France, d’Italie ou encore de Norvège se succèderont ainsi sur scène.

Le samedi 6 mai 2023 en ouverture de cette édition spéciale, le duo Coudje & Soha pour une ambiance reggae big-chig (grand chigoma), DJ Madys le dimanche 7 mai en tant qu’habituée des soirées afro-électroniques sur l’île, ainsi que le sound system Doujah qui fera office de scène alternative le dimanche également.

Pour la scène régionale, l’improbable duo kényan/norvégien Unganisha qui propose une bande-son traditionnelle est-africaine couplée à une ambiance expérimentale occidentale club, ou encore la rappeuse Nah Eeto qui fusionne les influences du hip-hop kényan et britannique.

Après son passage en novembre au Pôle culturel de Chirongui, Maya Kamaty revient pour un « seule en scène » cette fois, « pour une démonstration live de son talent entourée de ses instruments et de ses machines ».

La dimension internationale sera donnée par l’italien Bawrut et ses productions techno percussives pour clôturer le samedi soir dans une ambiance électrique, ou encore sur un b2b de 3h à l’allure afro très rythmée entre GЯEG et Ohjeelo. L’édition promet de finir en beauté en compagnie de la mythique écurie ougandaise Nyege Nyege qui sera représentée ici par Jay Mitta & Kalidida tout droit venus de Tanzanie « pour nous faire danser sur leur singeli jusqu’au bout de ces deux jours exceptionnels ! »

Rendez-vous donc les samedi 6 et dimanche 7 mai pour une nouvelle édition exploratoire des musiques électroniques et traditionnelles au M’haju à Musicale plage à Bandrélé. En attendant vous pouvez d’ores et déjà plonger dans l’ambiance du festival en écoutant la playlist Spotify de cette édition ici.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur l’évènement Facebook. Réservation en ligne uniquement en cliquant ici. (Pass 2 jours : 40€/Jour 1 : 20€/Jour 2 : 25€)